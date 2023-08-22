Почему село Работино так важно для ВСУ — объясняет корреспондент Украинской службы Би-би-си Олег Черныш

Работино — небольшая деревня площадью 3 кв. км, которую российские военные удерживали с марта 2022 года. До войны, по официальным данным, там жило меньше 500 человек.
Летом этого года именно здесь началось украинское наступление. Теперь это важный населенный пункт, тяжелые бои за который продолжаются уже третий месяц. В последние дни российские «военкоры» начали писать об отступлении российских войск из этого села.
Генштаб ВСУ в сводке, подготовленной до заявления Маляр, заявил, что украинские силы «имели успех в направлении Работино» и «закрепляются на достигнутых рубежах». «Два месяца ожесточенных боев, и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны», — сказано в заявлении 47-й бригады.
Дело в том, что этот населенный пункт лежит на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба российской армии от Работино примерно 20 км. Далее на юг от Токмака располагается Мелитополь — одна из главных целей украинского наступления.
Неудивительно, что в начале июня 2023 года именно в направлении Работино начались активные действия украинских войск. Одним из главных локомотивов наступления стала созданная 47-я механизированная бригада «Магура». Ее задачей было преодолеть плотные минные поля и укрепления перед селом и выйти к главной линии российской обороны, пролегающей сразу за Работино.
Но наступление пошло явно не по плану. Колонны украинских войск стали целью для российской артиллерии и ударных вертолетов. Западная бронетехника украинцев подрывалась на минных полях и попадала под удары российских беспилотников. Это существенно затормозило движение ВСУ в этом направлении.
Однако впоследствии украинское командование нашло выход из ситуации. Во-первых, отказалось от тактики проведения атак крупными бронетанковыми колоннами, а во-вторых, решило обойти Работино с востока и запада.
План сработал, украинцам удалось вклиниться между селами Работино и Вербовое. Российские войска попали в сложную ситуацию, оказавшись в полуокружении, а ВСУ вышли на этом участке к главной линии российской обороны.