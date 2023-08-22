Почему село Работино так важно для ВСУ — объясняет корреспондент Украинской службы Би-би-си Олег Черныш

Работино — небольшая деревня площадью 3 кв. км, которую российские военные удерживали с марта 2022 года. До войны, по официальным данным, там жило меньше 500 человек.

Летом этого года именно здесь началось украинское наступление. Теперь это важный населенный пункт, тяжелые бои за который продолжаются уже третий месяц. В последние дни российские «военкоры» начали писать об отступлении российских войск из этого села.

Генштаб ВСУ в сводке, подготовленной до заявления Маляр, заявил, что украинские силы «имели успех в направлении Работино» и «закрепляются на достигнутых рубежах». «Два месяца ожесточенных боев, и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны», — сказано в заявлении 47-й бригады.

Дело в том, что этот населенный пункт лежит на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба российской армии от Работино примерно 20 км. Далее на юг от Токмака располагается Мелитополь — одна из главных целей украинского наступления.