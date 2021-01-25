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Литовский банк Swedbank из-за санкций заблокировал счета санатория "Беларусь" в Друскининкай, поэтому работа предприятия приостановлена. Но юрмальский санаторий "Белоруссия" не попал под европейские санкции и продолжает работать, а сотрудники здравницы в декабре получили пособие по простую, пишет Kas Jauns Avīze.
Почему санаторий "Беларусь" в Литве попал под санкции, юрмальский "Белоруссия" - нет?
© DELFI / Kiril Čachovskij

Судя по информации, размещенной на домашней странице юрмальского санатория, он по-прежнему принимает гостей. Единственное условие — наличие отрицательного теста на Covid-19.

Санаторий "Белоруссия" официально является бесприбыльной организацией, в правлении числятся две гражданки Беларуси и гражданин Латвии. 2019 год юрмальское предприятие закончило с убытками в 106 586 евро, на реабилитацию приняло 7049 пациентов, а финансирование со стороны Беларуси составило 319 377 евро.

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В Литве под санкции попал санаторий "Беларусь": Swedbank заблокировал счета предприятия, а сотрудники здравницы были лишены пособия по простую, но им разрешена выплата одноразового пособия при увольнении. Большинство сотрудников санатория в Друскининкай — граждане Литвы (почти 400 человек). Они выходили на пикет и просили о помощи парламент, правительство, президента и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

На этом фоне юрмальскому санаторию удалось избежать санкций, благодаря юридическим нюансам. В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Латвии изданию пояснили, что юрмальское предприятие связано с Управлением делами президента Беларуси, в отношении которого не введены санкции. "Надо учитывать, что финансовые ограничения из-за санкций установлены только в отношении конкретных лиц, а не государства в целом", - уточнили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.

В чем же нюанс? В случае с Литвой санаторий находится под патронажем "Главного хозяйственного управления" Управления делами президента Беларуси, а юрмальский — Управления делами. Санкции же установлены в отношении Хозяйственного управления, а не Управления делами, поясняет издание.

В МИДе также заметили, что расследованием возможных скрытых связей зарегистрированных в Латвии юридических лиц должны заниматься правоохранительные органы.

Представитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Айя Брикше также отметила в разговоре с изданием, что юрмальский санаторий попал в поле зрения комиссии, но подробности расследования не сообщаются.

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