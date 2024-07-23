Почему российские „шахеды“ залетают в Беларусь и чем это опасно для Украины

Почему направленные против объектов в Украине ударные беспилотники могут оказываться над Беларусью?

Официальный Минск или Москва никаких комментариев об этом не давали, но мониторинговые каналы указывали, что Беларусь поднимала против них боевую авиацию.

Воздушные силы ВСУ также сообщали о том, что „шахеды“ залетали в белорусское пространство.

По их информации, это уже четвертый случай за последнее время, когда российские ударные дроны залетают в небо над Беларусью из Украины.

Авторы „Белорусского Гаюна“ также настаивают , что „шахед“ имел боекомплект и „предназначался для атаки по Украине“.

Подтверждений этой информации, в частности визуальных, из других источников нет.

Часто избегать проблем „шахедам“ помогала инерционная система — она включалась и „вела“ беспилотник, пока он не возвращался в зону уверенного приема GPS и снова выходил на маршрут.

Поскольку „шахеды“ не управлялись дистанционно, а летели по заранее внесенным в память маршрутам, то самым эффективным способом противодействия было подавление сигнала GPS, чтобы нарушить их ориентацию.

Когда Россия начала применять на войне против Украины дроны „Шахед-136“ иранского производства, принципиально называя их „Герань-2“, это уже были достаточно сложно устроенные аппараты, использовавшие спутниковую навигационную систему, которую дополняла инерционная — то есть автопилот.

Со своей стороны ВСУ и украинские инженеры постоянно совершенствуют методы и приемы радиоэлектронного противодействия и противовоздушной обороны.

Кроме того, на сбитых „шахедах“ начали находить видеокамеры, что, возможно, позволяет операторам вести еще и разведку.

На нескольких „шахедах“ обнаружили блоки мобильной связи LTE с установленными украинскими сим-картами, которые, вероятно, помогали ориентировать беспилотники по вышкам мобильных операторов.

Беспилотники получили более совершенные и защищенные от помех системы спутниковой навигации, например, систему дифференциальной коррекции GPS , которая позволяет значительно улучшить точность спутникового навигатора.

Когда „шахеды“ начали производить в России, то сразу прибегли к модернизациям.

„Мы у себя с операторами пытаемся анализировать и бороться со всем этим безобразием, а они анализируют наши шаги и сразу генерируют контридеи“.

„Молодые ребята лепят модемы, ардуинки, „расбери“, видеокамеры, контроллеры, которые сразу же улетают на „шахедах“ к нам“, — добавил он.

„Мне переслали пост из закрытого чата, из которого было понятно, что в Татарстане (там в городе Елабуга размещено российское производство „шахедов“ — Ред.) собрана группа толковых студентов, которым дали зеленый свет на реализацию всех их идей“, — написал Сергей „Флеш“ в начале лета 2024 года.

Украинский военный связист и специалист по радиоэлектронной разведке (РЭР) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей „Флеш“ Бескрестнов отмечает, что между украинскими и российскими разработчиками есть свой фронт и своя война.

Небо над Беларусью можно назвать „мирным“ весьма условно — 24 февраля 2022 года именно из Беларуси вылетели российские ударные вертолеты Ка-52 и транспорты Ми-8 с десантом в сторону Гостомеля, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Кроме инженерных радиоэлектронных средств, Украина применяет против „шахедов“ традиционные зенитно-ракетные комплексы (что слишком дорого против массовых и более дешевых, чем ракеты, беспилотников) и более „специализированные“ для таких целей зенитные самоходные установки Gepard и мобильные группы на пикапах с прожекторами и крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

По мнению „Флеша“, победит в этом противостоянии „тот, кто умнее, а главное, кто быстрее“.

Впрочем, в июле 2024 года в „мирное небо“ Беларуси, по данным группы „Белорусский Гаюн“, по меньшей мере четыре раза залетали российские „шахеды“. Причем все разы — из Украины во время российских атак.

Но для боевых действий против Украины белорусское авиапространство на какое-то время действительно перестало быть активным театром, несмотря на то, что там остается определенное количество российской военной авиации.

В частности, оттуда работал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, пока в 2023 году его не повредили беспилотники на авиабазе Мачулищи и впоследствии переместили из Беларуси.

А утром 16 июля другой российский „шахед“ зашел из украинской Чернобыльской зоны и после нескольких часов „блужданий“ якобы разбился в Гомельской области.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук тогда написал в сводке: „Четыре вражеских БПЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый — вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси“.

В ночь с 12 на 13 июля „шахед“ залетел в белорусское пространство с Черниговщины и пролетел 350 км до Витебска на северо-западе Беларуси, после чего его судьба мониторинговой группе неизвестна.

Но еще два раза, как утверждает „Белорусский Гаюн“, их полет, вероятно, завершался в Беларуси.

В то же время о том, что российские дроны во время атак на Украину попадали к северному соседу, писали украинские мониторинговые каналы „Николаевский Ванёк“ и „Инсайдер UA“.

Воздушные силы ВСУ 16 июля также сообщали о двух „шахедах“, которые пересекали белорусскую границу (что совпадает с данными „Гаюна“): „С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БпЛА типа „шахед“, еще два „шахеда“ локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси“.

„Нам доподлинно известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает: „шахеды“, которые залетают на территорию Беларуси, — никакие не „учебные“ или „разведывательные“, а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки на территорию Украины“, — акцентирует „Белорусский Гаюн“.

При этом россияне могли предупреждать белорусские Военно-воздушные силы и войска ПВО о возможных маршрутах. Поэтому, например, перед первым транзитным заходом „шахеда“ 11 июля в небо Беларуси, по данным „Белорусского гаюна“, уже подняли ударный вертолет Ми-24 и истребитель ВВС Беларуси.

Этой логике, например, соответствуют два случая транзитных пролетов „шахедов“ — когда они залетали в Беларусь из Украины, а вскоре разворачивались и уходили в украинское пространство.

Одной из первых гипотез стало то, что россияне сознательно начали направлять „шахеды“ в приграничные с Украиной районы Беларуси, чтобы на время выводить их из-под угрозы украинского ПВО и РЭБ (и, возможно, передавать разведданные без помех).

Если „залеты“ российских „шахедов“ действительно имели место за последние недели, то этому может быть несколько объяснений.

„Предполагаю, с учетом реакции Военно-воздушных сил РБ, что „Шахед-136“ в белорусском небе не совсем ожидаемые гости, а потому по ним работала не только авиация, но и другие комплексы, например РЭБ“.

А украинский военный эксперт Александр Коваленко допускает, что никаких предупреждений от россиян белорусам не было.

„Однако использование радиомодемов для связи между „шахедом“ и его оператором делает БПЛА более уязвимым для украинских средств РЭБ, чем старый полуавтономный дрон без новой системы управления. Можно предположить, что россияне сейчас испытывают возможности таких управляемых БПЛА в приграничных с Беларусью районах Украины“, — отмечает „Зеркало“.

Белорусский независимый сайт „Зеркало“ пишет о модификации „шахедов“ с радиомодемами, которыми стало возможно управлять на расстояниях до 70 км (об этом ранее сообщал Сергей „Флеш“).

Но иногда не все могло идти по плану.

Сергей „Флеш“ Бескрестнов в комментарии Украинской службе Би-би-си говорит, что расстояния, на которые залетали российские „шахеды“ вглубь Беларуси, слишком велики для украинской РЭБ.

„Можно предположить, что в последнее время ВСУ обзавелись какими-то передовыми средствами РЭБ. Это позволило бы украинцам сбивать с курса часть „шахедов“ и выводить из-под удара свои города и другие объекты“, — пишет в той же статье „Зеркало“.

Еще одной версией является влияние на „шахеды“ именно новых украинских средств РЭБ.

„Вполне возможно, что неопытные операторы белорусских РЭБ сбивали с курса „Шахед-136“ и программный сбой перенаправлял их в северном направлении на Витебск“.

Сергей „Флеш“ также упоминает о возможных проблемах с техническим качеством российских беспилотников, но сочетает это обстоятельство с постоянными модификациями „шахедов“.

„Думаю, здесь синергия случаев. Начиная от средств РЭБ, которые могут делать так называемый „спуфинг“, подмену координат, до проблем качества российских изделий. Но все же понимают, что если бы мы „спуфили“, то [направляли бы] на территорию РФ“, — говорит Храпчинский.

„Мы не можем над территорией Беларуси влиять на антенные системы „шахедов“. Это невозможно — далеко и технически нереально“, — объясняет он.

„Не стоит искать какие-то подводные камни. Лучше пойти по принципу „бритвы Оккама“ и предположить, что эти проблемы у них происходят, потому что россияне в Елабуге экспериментируют с новыми системами навигации. Потому что у них есть определенные проблемы с импортом и санкциями“, — продолжает Сергей „Флеш“.

По его словам, на трофейных „шахедах“ постоянно обнаруживают усовершенствованные модули и новые комплектующие.

„Поэтому, возможно, они сейчас поставили какую-то другую партию навигационной системы, которая либо проходит тестирование, либо нерабочая и приводит к сбою „шахеда“. Скорее всего, причина только в этом и вскоре они ее доработают и устранят“, — считает украинский инженер.