Почему обрушился дом в Майами? Пока спасатели ищут выживших, инженеры выдвигают версии

Среди пропавших без вести — сестра жены президента Парагвая.

Катастрофа произошла примерно в 01:30 по местному времени. Вслед за обрушением вспыхнул пожар.

12-этажное 136-квартирное железобетонное здание под названием Champlain Towers South было возведено в 1981 году.

Спасательная операция продолжается, но уже возникают вопросы о причинах трагедии.

По мнению экспертов, их могло быть несколько, и действовать они могли поодиночке или в совокупности.

Что показало видео?



Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения на соседнем доме, здание рухнуло не одномоментно, а в несколько этапов.

Сперва обрушилась выходящая фасадом на юг центральная секция, через три секунды за ней последовало северное крыло, и еще через пять секунд восточное.

Эксперты, изучившие запись, предполагают, что процесс обрушения начался в подвале здания, над которым находился бассейн, расположенный перед центральной секцией.

Одна из жительниц, Кэйси Страттон, в момент катастрофы разговаривала по телефону с мужем и успела сказать: "Дорогой, бассейн проваливается!"

На снимках, сделанных с воздуха, видно, что бассейн и прилегающая к нему часть двора рухнули в подземный паркинг.

При очередной технической проверке здания в 2018 году именно бассейн был назван местом, вызывающим опасения.

О чем говорилось в материалах инспекции?



Проверка зафиксировала крупный просчет, допущенный при проектировании здания.

Проводивший ее инженер Фрэнк Морабито отметил, что основание бассейна не имело наклона для стока воды, и влага накапливалась в водоизолирующем слое, пока не испарится.

Он также написал в своем докладе, что этот водоизолирующий слой исчерпал срок эксплуатации, из-за чего систематически повреждалась находящаяся под ним бетонная плита.

Если его срочно на заменить, разрушение бетона ускорится, предупреждал он.

В докладе Фрэнка Морабито упоминались также многочисленные трещины в несущих колоннах, перекрытиях и стенах подземного гаража.

В докладе не говорилось о непосредственной опасности обрушения, но указывалось, что необходимые работы надо проделать в надлежащий срок.

В апреле нынешнего года президент ассоциации владельцев квартир Яе Водницки в письме жильцам сообщил, что состояние дома по сравнению с 2018 годом ухудшилось, и попросил собрать деньги на срочный ремонт, который он оценил в 1,9 млн долларов.

К моменту обрушения шел ремонт крыши, но работы в подвальной части здания еще не начинались.

Могло ли ослабление железобетонных конструкций вызвать трагедию?

Инженер Прег Батиста, проинспектировавший на своем веку несколько тысяч домов, считает, что вполне могло.

"Эти дома вдоль берега подвержены эффекту, который мы называем растрескиванием", — рассказал он Би-би-си.

"Вделанная в бетон арматура, ржавея, увеличивается в объеме, иногда до семи раз. Бетон вокруг нее начинает трескаться, из-за чего его прочность снижается. А стоит не выдержать одной колонне или перекрытию, как дальше все развивается по принципу домино", — объяснил эксперт.

Подвижка грунта



В 1999 году ученые Международного университета штата Флорида установили, что местные здания оседают со скоростью два миллиметра в год.

Свой вклад в разрушение бетона могли внести подвижки грунта.

Профессор Шимон Вдовински, участвовавший в том исследовании, говорит, что оно включало и обрушившийся ныне дом, и хотя не фокусировалось именно на нем, отметило его как один из самых уязвимых.

По его словам, два миллиметра в год — не очень много. "Но мы не знаем, что происходило с тех пор, продолжало ли здание оседать и какими темпами", — сказал он.

"Возможно, был достигнут критический порог, за которым основание здания уже не могло выдерживать вес. Но конструкция домов — не моя специальность", — заявил он Би-би-си.

"Нам известно, что рухнувший дом оседал на протяжении десятилетий. Но само по себе это вряд ли могло вызвать катастрофу", — добавил он.

Могла ли навредить соседняя стройка?



Некоторые эксперты считают, что подвижки грунта могло усилить проводившееся рядом строительство 18-этажного жилого комплекса.

В 2019 году обитатели Champlain Towers South жаловались на сильную вибрацию, но им лишь посоветовали продолжать наблюдать за ситуацией.

Другие здания тоже в опасности?



Здание Champlain Towers South было возведено на осушенном болоте.

Как и оно, большинство высотных домов на побережье построено на свайных основаниях, когда в грунт загоняются железобетонные колонны, передающие вес конструкции на грунт.

Неподалеку от рухнувшего здания находится почти точная его копия, Champlain Towers North.

Сегодня обитатели этих домов требуют гарантий того, что их жилища не подвержены таким же проблемам. Городские власти уже распорядились начать дополнительные проверки.

Когда мы точно узнаем причину?



Директор Школы строительства, инфраструктуры и устойчивого развития при Международном университете во Флориде Атород Азизинамини говорит, что расследование потребует времени.

Специалисты должны детально изучить проектную документацию, ход строительства, проходившего 40 лет назад, образцы бетона и стали, и выяснить, не предшествовало ли катастрофе какое-нибудь необычное происшествие.

Затем они оценят возможные сценарии и только тогда смогут сказать, от чего же все-таки рухнул дом.

Федеральные следователи уже работают на месте катастрофы. Обломки вывозятся на большой склад для последующих экспертиз.

Почему спасательные работы занимают столько времени?



Спасение выживших — это деликатная операция. Если двигаться слишком быстро, можно вызвать новое обрушение: это может подвергнуть риску людей, находящихся под завалами.

Каждое неосторожное движение может вызвать ответную реакцию. Есть небольшой шанс, что пострадавшие могли застрять в щелях между обломками. Для поисков была задействована тяжелая техника, но она лишь увеличивает риск обрушения новых обломков.

Спасатели работают в тяжелых условиях по 12 часов в сутки: на развалинах здания жарко, пыльно и душно. В пятницу службам спасения осложнил работу пожар, вспыхнувший под обломками: из-за толстого слоя дыма было трудно сориентироваться.

Дожди и шторм еще больше осложнили поисковую операцию. Из-за грозы спасатели были вынуждены приостанавливать поисковые работы дважды.

"Под завалами есть все — от огня и дыма до токсичных химикатов и прочих опасных веществ", — заявил сенатор от Флориды Марко Рубио каналу CBS.

Чтобы потушить пожар, под обломками здания была вырыта траншея длиной около 40 метров. Таким образом спасатели пытались расширить зону поиска выживших.

ООН обычно принимает решение об отмене поисково-спасательных операций, аналогичных этой, через 5-7 дней после стихийного бедствия, если до этого момента так и не удалось найти выживших в течение первых дней.

Однако известны случаи, когда люди под завалами выживали куда дольше: в 1995 году из-под обломков супермаркета в Южной Корее удалось спасти мужчину через 16 дней после обрушения.