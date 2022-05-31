Почему не приехали вовремя? В США изучат действия полиции во время стрельбы в техасской школе

Уже выяснилось, что полицейские ждали в коридоре, пока оказавшиеся в ловушке дети звонили в службу экстренной помощи.
Министерство юстиции США заявило в воскресенье, что проведет это расследование с целью "предоставить независимый отчет о действиях и реакции правоохранительных органов в тот день, а также извлечь уроки и сделать выводы, чтобы помочь службам быстрого реагирования подготовиться к аналогичным случаям".
Вслед за стрельбой, случившейся 24 мая в Ювалде, в Соединенных Штатах с новой силой зазвучали призывы к мерам по контролю над оружием.
С начала 2022 года в США количество случаев стрельбы с многочисленными жертвами превысило 200. Американские власти определяют такой случай как инцидент, в котором четыре или более человек пострадали или убиты, не считая самого стрелка.
В Белом доме говорят, что Байден в ближайшие недели вряд ли предложит конкретные политические инициативы, чтобы не вмешиваться в деликатные переговоры между демократами и республиканцами по этому вопросу в Сенате.
В субботу вице-президент Камала Харрис призвала к запрету штурмового оружия, выступая на похоронах Рут Уитфилд, 86-летней женщины, убитой в результате стрельбы с многочисленными жертвами в городе Буффало, штат Нью-Йорк, 14 мая.
То нападение на супермаркет в районе, населенном преимущественно чернокожими, как полагают, было совершено на расовой почве. Подозреваемый тинейджер на законных основаниях купил винтовку типа AR-15 — аналогичное оружие использовалось и в Ювалде.
Несколько высокопоставленных республиканцев уже выступили против призывов к ужесточению правил владения оружием, в частности, проверки биографических данных потенциальных покупателей.
Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации, что порядочным американцам следует разрешить владение огнестрельным оружием для защиты от "зла".
А сенатор от Техаса Тед Круз обвинил демократов и СМИ в стремлении "политизировать" стрельбу в Ювалде, чтобы "ограничить конституционные права законопослушных граждан".
В самом Ювалде президент Джо Байден в воскресенье встретился с семьями жертв, а также с выжившими и спасателями. Первая леди Джилл Байден, сама учительница, сопровождала президента к мемориалу в память о погибших.
Затем президентская чета посетила католическую мессу в местной церкви. Собравшиеся возле церкви встречали президента словами "Сделайте что-нибудь!". "Сделаем", — ответил Байден.
Визит президента состоялся через несколько дней после того, как 18-летний Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку, а затем открыл огонь по четвероклассникам из полуавтоматической винтовки типа AR-15, приобретенной им, как выяснилось, законно.
Стрельба в школе продолжалась более часа. У Рамоса, который в итоге погиб от пули полицейского, обнаружили 1657 патронов и 60 магазинов.
Властям до сих пор не удается составить точную хронологию развития событий в Ювалде.
В пятницу официальные лица признали, что полицейские более 40 минут не штурмовали школу, потому что не верили, что имеют дело со случаем стрельбы с многочисленными жертвами.
Старший офицер на месте происшествия решил подождать, пока школьный дворник не привезет ключи, поскольку считал, что или дети внутри школы уже ничем не рискуют, или их уже нет в живых.
Как сообщил в пятницу высокопоставленный чиновник службы спасения штата Стивен Маккроу, Рамос разбил свою машину возле школы примерно в 11:30 по местному времени и обошел здание, выпустив более ста патронов по классным комнатам, пытаясь попасть внутрь.
После звонка в службу экстренной помощи местный офицер школьного округа, которого в то время не было в кампусе, сразу же поехал на место происшествия, но проехал прямо рядом с Рамосом, сидевшим на корточках за машиной, не заметив его.
К 11:35 нападавший вошел в школу через дверь, открытую ранее одним из учителей, и забаррикадировался в классе.
Через несколько минут приехавшие на вызов полицейские тоже вошли в здание, но остались в коридоре.
Маккроу подтвердил, что около двух десятков полицейских собрались у классной комнаты, но не предприняли немедленных попыток проникнуть внутрь.
Только в 12:51 — примерно через 75 минут после начала нападения — в класс ворвались сотрудники специальной тактической группы Пограничной службы США и застрелили Рамоса.
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