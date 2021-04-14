На протяжении многих десятилетий две деревни острова Танна — Якель и Яохнанен — почитали его как очень значимую духовную фигуру. Накануне местное племя провело торжественную церемонию в честь принца. Старейшины произнесли речи в честь герцога и обсудили кандидатуры возможного преемника.

“Связь между жителями острова Танна и британцами очень крепка. Мы выражаем соболезнования королевской семье и жителям страны”, — сказал лидер племени, Вождь Япа.

Племя верит, что герцог Эдинбургский был “переродившимся потомком очень могущественного духа или воплощением божества, живущего на одной из их гор”, объясняет антрополог Кирк Хаффман, занимающийся изучением тихоокеанских племен с 1970 годов.

В ближайшие недели жители деревень Танны будут проводить обряды в честь принца: ритуальные танцы, процессии и выставки предметов, связанных с герцогом. Мужчины племени будут пить особый ритуальный напиток, сделанный из корней растения кава, которое также известно под названием “перец опьяняющий”.

“Завершится период скорби торжественным собранием, на котором будет продемонстрированно много богатства”, — рассказывает журналист из Вануату Дэн Макгарри. Богатство по местным обычаям обычно выражается в напитках и продуктах, которые подаются в исключительных случаях.

Макгарри объясняет, что наряду с кавой, это также ямс и свинина.

“Свинина — основной источник протеина. Я ожидаю, что свиней на этом церемониальном мероприятии будет зарезано много”, — говорит журналист.

Старейшины племени написали королеве личное послание, передали его местным журналистам в ходе церемонии в понедельник, а те должны отправить его британским властям.

“Путь героя”

В течение полувека в деревнях Якель и Яохнанен процветало целое движение последователей принца Филиппа, состоявшее из нескольких тысяч человек. Правда, считается, что в последнее время их число значительно сократилось.

Жители деревень острова Танна веками следуют своим родовым обычаям, их образ жизни во многом обусловлен окружающими природными условиями, в частности, джунглями.

Многие члены племени носят традиционные одежды, деньги у них почти не в ходу, а новые технологии, как мобильные телефоны, например, — большая редкость в этих краях.

Хотя племя живет всего в нескольких километрах от ближайшего аэропорта, оно не пользуется им для связи с современным миром, объясняет журналист Дэн Макгарри, часто контактирующий с местными жителями.

“Это не физическая дистанция, которую они установили, а метафизическая. Их и нас разделяют 3 тысячи лет”, — говорит он.

В мифологии местных жителей остров Танна представляется как источник зарождения вселенной, а сами они видят свою миссию в укреплении мира. И в этом герцогу Эдинбургскому отводилась ключевая роль.

Местные племена верили, что он — один из них. Именно в нем, верят они, сбылось древнее пророчество, согласно которому член общины должен был, обретя форму духа, покинуть остров и отправиться в дальние края на поиски могущественной жены.

“Управляя Соединенным Королевством с помощью королевы, он пытался насаждать мир и уважение к традициям в Англии и других частях света. Выполнив свою миссию успешно, он мог вернуться на Танну, но сделать это, по их мнению, ему помешали глупость, зависть и жадность белых людей, а также их вечная тяга к борьбе”, — объясняет антрополог Кирк Хаффман верования местных племен.

Они свято верят, что миссия принца Филиппа заключалась в том, чтобы посадить семя Танны в самое сердце Британского Содружества и империи, и поэтому считали его живым воплощением их культуры, добавляет Дэн Макгарри.

“Это был путь героя, отправившегося на поиски и завоевавшего принцессу и королевство”, — говорит журналист.

Никто не знает точно, как и почему возникло движение последователей принца Филиппа. Существует несколько теорий.

По одной из них, говорит Хаффман, деревенские жители могли увидеть его фотографию вместе с королевой еще в те времена, когда Вануату называлось Новыми Гебридами и находилось под совместным управлением Великобритании и Франции.

Другая теория гласит, что обожествление принца могло быть реакцией на колониальное устройство. Отождествляя себя с человеком, который сидит по правую руку от правителя Содружества, местные жители, возможно, пытались вернуть себе ощущение, что они остаются хозяевами своих земель.

Эксперты уверены, что к 1970-м годам движение уже существовало и окончательно стало неотъемлемой частью культуры после визита королевской четы на Новые Гебриды в 1974 году. Именно тогда, согласно свидетельствам, принц Филипп принял участие в торжественной церемонии испития кавы.

Как ко всему этому относился сам принц Филипп? Публично он принимал их почтение, посылал им письма и свои фотографии, а они в ответ задаривали его своими традиционными подарками.

Одним из первых была церемониальная дубина, которая называется нал-нал. Ее передали принцу в 1978 году во время собрания, созванного старейшинами племени, на котором племя, затаив дыхание, слушало рассказы о нем.

“Британский комиссар-резидент в Вануату приехал к ним с презентацией фотографий принца Филипппа. Собрались сотни людей, они сидели вокруг комиссара или стояли под кустами. Стояла абсолютно мертвая тишина, — вспоминает побывавший на том собрании антрополог Хаффман. — После презентации один из старейшин вручил британцу дубину и попросил подтвердить получение, когда подарок дойдет до адресата”.

Подарок был передан и фотографии принца Филиппа с дубиной в руках отосланы на Танну. Эти фотографии до сих пор яляются одними из главных сокровищ племени.

В 2007 году пяти старейшинам племени посчастливилось лично познакомиться с принцем. Их пригласили в Великобританию для участия в серии программ о коренных народах земного шара, после чего принц Филипп принял их в Виндзорском дворце. Они привезли ему подарки и спросили, когда он вернется на Танну.

“Когда потеплеет, я отправлю вам сообщение”, — ответил супруг королевы. Его ответ показался им загадочным, как вспоминал позднее один из старейшин, но полностью их удовлетворил.

Хотя принц Филипп был известен своими неоднозначными высказываниями и подвергался критике за порой бестактное отношение к другим культурам, на Танне его считают очень благосклонным и чутким человеком, говорит Хаффман.

Связь принца Филиппа с племенами Вануату продолжилась через его сына принца Чарльза, который посетил тихоокеанское островное государство в 2007 году и тоже пил напиток из кавы, как его отец десятилетия назад.

Через него племя деревни Яохнанен передало принцу Филиппу очередной подарок — трость.

Кто станет следующим божеством?

Смерть принца Филиппа заставила вождей задуматься, кто теперь займет его место в своеобразном пантеоне духов племени.

Старейшины уже всерьез обсуждают этот вопрос, но для тех, кто знаком с племенной системой Вануату и местными обычаями, решение кажется очевидным. По правилам, место вождя племени всегда наследуется по мужской линии среди ближайших родственников. Это же правило, по идее, должно распространяться и на все другие вопросы наследования, а значит новым воплощением божества, скорее всего, станет Чарльз.

Но это не значит, что принц Филипп отойдет на второй план. По словам ученого Кирка Хаффмана, движение последователей супруга королевы сохранит свое название, а один из старейшин даже намекнул, что вскоре оно может переродиться в политическую партию.

Но самое главное, чего ждали племена Танны, говорит антрополог, — это исполнение пророчества, что принц Филипп однажды вернется на остров навсегда в обличии человека или духа. Его смерть по их представлениям и стала этим событием — возвращением в облике духа.

И пока тело герцога Эдинбургского лежит в Виндзорском дворце в ожидании погребения, его душа, верят в далеком Вануату, в данный момент пересекает Тихий океан, чтобы успокоиться рядом с теми, кто любил его и почитал издалека все эти годы.