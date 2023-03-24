"Я хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Мы, наряду с более чем 27 миллионами человек по всему миру, говорим на румынском языке — одном из официальных языков Европейского Союза", — написала Санду в своем Facebook аккаунте.

Описание языка будет заменено в Конституции страны, в текстах законов и во всей государственной документации.

Как это объясняют власти?

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В своем посте после подписания указа Санду заявила, что считает десятилетиями существовавшее разделение молдавского и румынского языка и народа искусственным и выгодным третьим силам.

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, — преследовали только одно: разделить нас, — написала президент. — И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать. Разделенный народ — это не единая сила, способная защитить себя. Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре".

За сутки пост собрал 12 тыс. лайков и 1,5 тыс. комментов, большинство из которых начинается со слова "Поздравляем!".

Почему именно сейчас?



С началом российской агрессии в Украине маленькая Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, ощущает реальную угрозу своей безопасности.

Российские ракеты уже в ряде случаев попадали в воздушное пространство Молдовы по пути к цекям в Украине. Их обломки также падали на территорию молдавских сел в результате работы украинских сил ПВО. А обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры вызвали блэкауты в энергоснабжении Молдовы.

Кроме того, молдавские власти считают риторику Москвы в отношении их страны откровенно угрожающей и обвиняют Кремль в попытке переворота в Молдове. В стране продолжаются массовые акции протеста, участники которых резко критикуют правительство Санду и высказываются в поддержку России.

Президент Майя Санду предпринимает все возможные усилия для того, чтобы заручиться поддержкой Запада. В июне прошлого года Молдова вместе с Украиной получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

По мнению некоторых экспертов, переименование государственного языка в сложившейся ситуации может быть еще одним шагом Кишинева к сближению с соседней Румынией — страной, входящей в Евросоюз и в НАТО.

Как реагируют жители страны?



Кроме нескольких тысяч лайков в соцсетях, решение властей не вызвало в молдавском обществе практически никакой реакции.

Для жителей страны словосочетание "румынский язык" стало устойчивым еще с 1990-х годов. В то время уроки национального языка в школах стали называться уроками румынского, а не молдавского, как раньше. История страны в программах общеобразовательных институтов получила название "история румын".

По данным министерства юстиции Румынии, в период с 2009 по 2021 годы румынское гражданство получили более миллиона жителей Молдовы — примерно 39,5% всего населения страны.

С учетом румынских паспортов, полученных в более ранний период, на сегодняшний день гражданами Румынии являются как минимум половина молдаван.

Большая часть общества давно и плотно ассоциирует себя с Румынией, поэтому изменение статуса государственного языка кажется в Молдове абсолютно естественным.

Кто против?



Против решения Майи Санду и парламента выступают оппозиция и группы националистического толка.

Оппозиция — в основном социалисты и коммунисты — заявляют, что такие вопросы могут решаться только путем всенародного референдума, а не в коридорах власти.

"Я спрашивал в парламентских комиссиях: "На каком языке говорил Штефан чел Маре [правитель Молдавского княжества в XV-XVI веках]?" На молдавском. На каком языке писал стихи Михай Эминеску [поэт второй половины XIX века]? На молдавском, он отсюда, из Молдовы. Дмитрий Кантемир [правитель Молдавского княжества в XVII веке] писал на молдавском", — сказал в комментарии молдавской прессе лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), экс-президент страны Владимир Воронин.

В начале марта, вскоре после принятия законопроекта парламентом, у здания Конституционного суда в Кишиневе прошла акция противников переименования языка. По разным оценкам, на нее пришли порядка ста человек.

Они говорили, что власть покушается на самое святое, что осталось у каждого молдаванина, — язык предков.

Реакция Румынии



В Бухаресте положительно отнеслись к решению молдавских властей и заверили Кишинев во всесторонней поддержке.

"Я приветствую принятие Кишиневским парламентом закона, по которому румынский язык получает статус официального языка в Республике Молдова. Признание исторической и научной правды подтверждает общность культуры и языка на двух берегах Прута", — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

"Я подтверждаю безоговорочную поддержку, которую Румыния оказывает Республике Молдова в европейском направлении, для развития экономики и благосостояния всех ее граждан. Таким образом, я подтверждаю поддержку правительством Румынии суверенитета, территориальной целостности и стабильности соседнего государства", — написал он на своей официальной странице в Фейсбуке.

Что говорят в Москве



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что молдавский язык является символом самоидентификации жителей Молдовы (в посте Захарова использует советское название страны — Молдавия).

"Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия (которая до 1940 года была оккупирована Румынией) и кому принадлежат земли по Днестру (которые до 1940 года входили в состав Украины)? […] Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", — написала она.

По ее словам, молдавский язык парадоксальным образом официально сохраняется только в Приднестровье.

"Это наше суверенное право решать, как называть язык, на котором мы говорим, и мы не нуждаемся в уроках истории. Повторяем призыв к российской стороне не допускать вмешательства во внутренние дела нашей страны", — говорится в ответном заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ).

Румынский и молдавский: один язык или два?



Многие современные лингвисты полагают, что "румынский" и "молдавский" являются разными названиями (лингвонимами) одного языка.

Молдавский язык — более древний, ставший основой румынского языка. Его литературный вариант начал оформляться в XVI-XVII веках и окончательно сформировался ко второй половине XIX века.

Процесс создания государства Румыния начался в 1859 году на вассальных землях Османской империи в результате объединения двух княжеств — Молдавии и Валахии.

По итогам Бухарестского мира, Османская империя вынужденно уступила часть Молдавского княжества — Бессарабию — Российской империи.

После революции 1917 года Бессарабская губерния недолго побыла молдавской независимой республикой, а в 1918-м вошла в состав Румынии.

28 июня 1940 года, в результате подписания пакта Молотова — Риббентропа, Румыния была вынуждена уступить Бессарабию и Северную Буковину СССР, после чего Молдова на многие десятилетия стала Молдавской ССР.