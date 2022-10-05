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В Одессе иранские беспилотники называют "балалайка", поделился спикер начальника Одесской областной государственной администрации
Почему иранские дроны-камикадзе сложно поймать силам ПВО Украины?
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На юге украинские военные уже имеют определенные практические наработки по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136, которые идут на очень низкой высоте, и поэтому силам Противовоздушной обороны Украины достаточно сложно их поймать.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.

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Братчук отметил, что сейчас военные отрабатывают разные варианты уничтожения дронов, в том числе стрелковым оружием.

"Есть уже определенные практические наработки, и они доведены до всех соответствующих подразделений. То есть, как реагировать и каким образом с этим бороться. Поэтому, надеюсь, что все же будет найдено более эффективное оружие от этих дронов", - сказал Братчук.

Он отметил, что общий вес такого дрона до 200 кг, из которых до 50 кг - именно взрывчатка. То есть, разрушения от него могут быть достаточно большие. В частности, речь идет о мощной взрывной волне, и о том, что при взрыве они разлетаются на очень много небольших кусков, поэтому могут получать ранения люди, возможно повреждение авто, которые стоят на улице.

"Проблема в том, что он (дрон - УНИАН) идет на очень низкой высоте, поэтому силам Противовоздушной обороны достаточно сложно его поймать. При его приближении - характерный звук. В Одессе его называют "мопед", "балалайка", но его слышно, когда он уже появляется над объектом возможного поражения", - сказал спикер.

Дроны, которые были приземлены ВСУ, сейчас очень подробно изучаются.

"Наши специалисты надеются, что уже скоро алгоритм действий будет усовершенствован, и процент уничтожения будет намного выше. На юге это уже удается делать...", - добавил Братчук.

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