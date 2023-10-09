Почему ХАМАС смог нанести такой сильный удар? И как теперь поступит Израиль?

В воскресенье днем израильское правительство сообщило, что с утра субботы было убито более 700 израильтян. А израильский военный эксперт Йосси Мелман писал в X (твиттере) со ссылкой на осведомленные источники, что жертв ХАМАС может быть больше 800.

«Многие из них — солдаты. Террористы проникли на три базы ЦАХАЛа в секторе Газа: Эрез, Реим и Керем-Шалом. Там были ужасные сцены. По самым осторожным оценкам, в операции ХАМАС участвовали многие сотни террористов, а не так, как первоначально предполагалось», — говорится в его сообщении.

Кроме того, более 100 человек похищены и более 2 тысяч ранены. Эти цифры также могут быть не окончательными, поскольку информация о пропавших людях уточняется, а боевые действия на территории Израиля продолжались и утром в понедельник.

По данным палестинских властей, в секторе Газа в результате ответных израильских авиаударов погибли более 500 человек (данные на утро понедельника), почти 3 тысячи человек получили ранения.