Почему Европа не замерзла без российского газа. И долго ли она еще продержится

Треть отопительного сезона позади, и результаты впечатляют. 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек сумели сократить потребление газа на четверть, и теперь европейцы почти уверены, что переживут эту зиму без блэкаутов.

Как им это удалось, чего стоило и надолго ли хватит денег и терпения?

Первый раунд за Европой

Газ не попал под европейские санкции, в отличие от нефти и угля, потому что ЕС не хотел отказываться от дешевого и относительно чистого топлива. Однако Владимир Путин сам прикрутил кран: за время вторжения в Украину подконтрольный Кремлю Газпром под разными предлогами сократил поставки газа в ЕС на 80%.

С учетом того, что ЕС покупал 40% всего газа в России, а найти альтернативных поставщиков даже по заоблачным ценам было непросто, перед европейцами замаячил призрак веерных отключений промышленности и массовых волнений замерзающего населения.

Но этого не произошло. По пяти основным причинам.

1) Россия не перекрыла поставки полностью.

2) Газовые хранилища удалось заполнить почти под завязку.

3) Людям и бизнесу помогли субсидиями.

4) Погода в октябре и ноябре выдалась рекордно теплой.

5) Европейцы научились (или были вынуждены) экономить газ.

Из этих причин только последняя - сокращение потребления газа - целиком во власти стран ЕС. Именно на ней европейцы собираются отныне сделать упор, чтобы выиграть не только первое зимнее газовое сражение с Кремлем, но и всю энергетическую войну.

"Сейчас мы обязаны сосредоточиться на подготовке к следующей зиме. Не к этой зиме, а к следующей. Этой зимой мы в безопасности", - сказала на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы заплатили за это высокую цену", - добавила она.

Страны ЕС выделили на борьбу с энергетическим кризисом 600 млрд евро, из которых почти половина пришлась на Германию - крупнейшую экономику ЕС и главного импортера российского газа до войны. С учетом планов не входящей в ЕС Великобритании потратить почти 100 млрд на субсидии населению и бизнесу, газовая война Кремля уже обошлась Европе в 700 млрд евро, подсчитал исследовательский центр Bruegel.

На вторую зиму такой щедрости взяться неоткуда, поскольку из-за российского вторжения в Украину Европа быстрее, чем другие страны, погружается в экономический кризис, едва успев оправиться от ковидного. Можно было бы добиться энергетической независимости от России за счет других поставщиков или зеленой энергетики - но это долго и дорого.

Поэтому основная задача европейцев сейчас - экономия.

"Сокращая потребление, мы снижаем и счета за свет, и вредные выбросы, и ущерб от российских газовых игр, - сказал еврокомиссар вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс. - Без сокращения спроса ничего не получится".

Как Европа экономит газ

ЕС договорился экономить еще летом, когда понял, что после года медленного закручивания газового крана Путин перешел к резким движениям.

К маю поставки российского газа сократились вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности, до 250 млн кубометров в сутки. А уже в начале июля упали до исторического минимума, ниже 80 млн. В конце июля 27 стран ЕС решили, что Россия как надежный поставщик энергоресурсов для них потеряна навсегда, и обязались сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним за последние пять лет.

План перевыполнили.

В первые два месяца отопительного сезона - в октябре и ноябре - потребление газа в ЕС сократилось на 24%, подсчитал исследовательский центр ICIS. Падение спроса в двух промышленных державах ЕС - Германии и Италии - превысило 21%. Распрощавшаяся с Евросоюзом Британия ужалась скромнее - на 19% в ноябре.

Как им это удалось? Добровольно-принудительно.

До 40% спроса на газ в Европе приходится на людей: они топят газом, греют воду и готовят еду. Около 30% потребляет промышленность.

Спрос в промышленности сокращается преимущественно принудительно, население же в основном - добровольно, поскольку субсидии для людей несравнимо выше, чем для заводов и бизнеса, а цены - ниже.

В первую очередь экономить пришлось энергозатратным производствам, на которые приходится чуть больше половины всего промышленного спроса на газ: металлургическим и цементным заводам, производителям стекла и керамики, удобрений и другой нефтехимии.

Если ситуация не исправится, временный спад спроса рискует стать постоянным и подорвать промышленную базу Евросоюза. Часть компаний переедут в другие страны, например, в США, где нефть и газ добываются в достатке, а значит, энергоснабжение дешевле, доступнее и надежнее.

У менее энергозатратного бизнеса и у госсектора выбор проще. Смягчение правил, возобновляемая энергетика или просто отказ от привычек позволят им сократить потребление.

Здорово подсвечивать ратушу или фонтан на центральной площади, приятно сидеть в хорошо натопленной библиотеке или в офисе, весело глазеть на ночные витрины. Но как выяснилось этой осенью, ради прекращения войны в Европе европейцы готовы отказаться от всех этих энергозатратных привычек.

Во Франции, Испании и других странах теперь запрещено подсвечивать закрытые магазины, а днем держать двери в них открытыми при работающем отоплении или кондиционере. Уличное освещение приглушено, в общественных зданиях не больше +19°С, и то только днем, а в туалетах нет горячей воды.

Даже мертвые помогают общему делу снижения зависимости от российского газа.

Немецкие крематории предложили свой план - как сжигать прежнее количество покойников с 80% экономией газа. Часть печей отключить, другие перевести в круглосуточный режим, а температуру уменьшить до 750° с 850°.

На все это нужно только разрешение властей, цитирует агентство Рейтер главу союза крематориев Германии Свенда-Йорка Соболевски.

Рейтер приводит и другой пример оптимизации энергопотребления на приграничной с загробным миром территории. По данным агентства, епархия Рурмонда в свете энергетического кризиса разрешила трем сотням своих священников Римско-Католической церкви в Нидерландах пропускать мессу-другую - в целях экономии.

Население пока не обязывают экономить и даже не предлагают - только советуют. И то не всем. В Великобритании, например, предыдущее правительство отказывалось оплачивать социальную рекламную кампанию и только после смены премьера согласилось отправить британцам по почте письма про способы и выгоды энергосбережения.

Тем временем, согласно данным профильных экспертов, уменьшение температуры в британских домах всего на 1°С позволяет сэкономить до 7% газа. Аналогичная мера актуальна для многих крупных экономик Европы, где топят преимущественно газом - прежде всего, для Италии, Нидерландов и Германии.

"Первая проверка холодом"

Поэтому не промышленность, а люди - единственная надежда Европы сократить зависимость от российского газа.

Сейчас население поддерживают субсидиями и ограничением тарифов на газ. Из-за этого многие не видят надобности экономить. Цены на свет и тепло если и растут, то не сильно, и люди не чувствуют потребности сокращать потребление. Рыночный механизм разрушения спроса буксует.

"Многие страны по-прежнему ошибочно субсидируют потребление энергии там, где требуется сокращение спроса, - сокрушается еврокомиссар Тиммерманс. - Такой подход чреват рисками. Если господдержка иссякнет, доверие к рынку будет подорвано, санкции против России вводить станет сложнее, а нейтрализация выбросов обойдется дороже".

Сокращение спроса особенно актуально потому, что прочие четыре фактора, позволившие Европе безболезненно пережить начало отопительного сезона, несмотря на падение импорта из России на 80%, могут вскоре сойти на нет.

1) Россия еще поставляет газ в Европу, но может в любой момент полностью перекрыть кран. ЕС обещает к Новому году утвердить ценовой потолок цен на газ, а Путин уже пообещал отключить всех, кто под ним подпишется.

2) Газовые хранилища к следующему отопительному сезону будут заполнены не на 95%, как в этом году, а всего на 65%, допускают аналитики ICIS. Главная причина - вероятная газовая блокада со стороны Кремля.

3) Субсидии людям и бизнесу в нынешнем объеме исключены. Во-первых, они поддерживают спрос и не дают сократить потребление. Во-вторых, на них просто не хватит казенных денег. По оценкам Еврокомиссии, 70% господдержки - это ковровая бомбардировка деньгами всех подряд, а не самых нуждающихся. Для экономии средств власти непременно перейдут к субсидированию только самых бедных и уязвимых граждан. Фестиваль щедрости завершен.

4) Теплая осень сменилась холодной зимой. Северная Европа переживает необычайно студеный декабрь. Потребление газа в Германии, по данным местного регулятора, выросло за прошлую неделю на 14%. Экономия по сравнению со средним значением за последние пять лет по-прежнему существенная - около 13%, но она ниже, чем 23% в ноябре и 26% в октябре.

В целом в Европе похожая картина.

"Спрос на газ в ЕС и Британии за неделю к 6 декабря сократился на 10% к пятилетнему среднему. В ноябре было 22%, в октябре - 24%, в сентябре - 12%", - пишет глава газовых аналитиков ICIS Том Марзек-Мансер.

"Добро пожаловать на первую проверку холодом".