Почему ближайший союзник Украины Польша не дает ей гарантий безопасности?

Бартош Цихоцкий, который в этом месяце покинет Киев, подробно рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си Святославу Хоменко о том, как выстраивались отношения между двумя странами, как воспринимаются Польшей нынешние проблемы и почему он смотрит в будущее с оптимизмом.

Сегодня отношения между Украиной и Польшей не столь просты, а символом новой напряженности эксперты называют «зерновой кризис»: Варшава, а вместе с ней еще три центральноевропейские страны запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. Киев обещает пожаловаться на Варшаву в Брюссель, стороны обмениваются острыми заявлениями. Варшава призывает Киев быть более благодарной за всё, что Польша делает для Украины. На фоне предстоящих выборов снова вспомнили и об исторических обидах.

Цихоцкий – единственный европейский посол, не покинувший Киев в феврале-марте 2022 года, когда судьба украинской столицы казалась предрешенной. После того как российские войска отошли от Киева, польский президент Анджей Дуда стал одним из первых лидеров, приехавших в столицу Украины. В тот момент отношения между Украиной и Польшей называли едва ли не самыми лучшими в истории.

Еще я помню очень серьезное решение – вывезти жен и детей [сотрудников посольства] в Польшу. За полторы недели перед вторжением, тогда еще летали самолеты, такая информация поступила в [наше] генеральное консульство в Харькове: там не шла речь о конкретной дате, но это было для меня сигналом, что нужно вывезти наши семьи из Украины. Это решение очень облегчило нашу дальнейшую работу.

Мы не знали, начнется ли война. То есть в последние дни, особенно накануне, у нас уже была однозначная информация, но… Если бы мы начали подготовку только тогда, у нас были бы очень серьезные проблемы.

Бартош Цихоцкий: Я, конечно, не знал, будет ли она и какой она будет. Но я исходил из того, что нужно быть готовым к худшему, так что мы еще с конца октября (2021 года) начали готовиться.

Би-би-си: Я не хотел бы преуменьшать значение вашей каденции до 24 февраля 2022 года, но мне кажется, что в историю вы войдете прежде всего как посол, который весь февраль-март 2022 провел здесь, в Киеве. Скажите честно, вы знали, что будет война?

Плюс большая часть нашей работы тогда потеряла смысл. [В Киеве] не было дипломатического корпуса, часть украинского правительства эвакуировалась, другие сосредоточились на ведении войны. Это не те условия, когда ты организуешь встречи, приемы… Так что присутствие здесь большей части [наших сотрудников] не требовалось.

Б.Ц.: Таких ситуаций было много. Например, в первые дни нас здесь было примерно 20 человек, но мы быстро поняли, что наших запасов продовольствия не хватит, чтобы обеспечить нас всех.

Би-би-си: Как вы здесь вообще жили? Как проходил ваш день, скажем, в конце февраля или в начале марта прошлого года? Были ли какие-нибудь моменты или ситуации, которые остались у вас в памяти навсегда?

А потом коллеги начали быстро возвращаться. Мы с ними все время были на связи. Каждый из них делал очень-очень много для поддержки Украины.

Нас [дипломатов] здесь тогда было довольно много. Мои коллеги – послы Турции, Китая, Индии – эвакуировали тысячи своих граждан и оставались здесь в течение нескольких недель. Со мной – то есть в Киеве – все это время оставался Апостольский нунций. Посол Туркменистана [тоже был здесь].

Б.Ц.: Каждый человек состоит из разных эмоций, в том числе из страха. Не буду делать вид, что я – какой-то робот.

Мы сидели здесь [в посольстве]. Мы не могли сказать, где – в Ирпене, в Буче или в Бородянке – находятся россияне. Связь с украинскими властями тоже была проблематична – мне не хотелось отвлекать их своими запросами, ведь они работали 24 часа в сутки. Так что были такие дни, когда не происходило вообще ничего…

Это было очень необычное время. Потому что, с одной стороны, что мы здесь могли делать? Мы ждали, мы информировали Варшаву о том, что видели здесь. Но на самом деле у Варшавы тогда было больше инструментов, чем у нас, чтобы узнать, что здесь происходит.

Плюс ситуация была непонятной. События быстро развивались. Через несколько дней, когда с огромной помощью наших друзей в украинском Министерстве обороны мы эвакуировали наших сотрудников и журналистов, частных лиц, каких-то присоединившихся к ним иностранцев, нас здесь осталось трое.

Мы боялись, но пытались действовать рационально. Мы обустроили безопасное место, где мы могли ночевать. У нас все время были готовы автомобили и топливо, в машинах была еда – это все мы подготовили хорошо.

В первые дни, когда мы здесь остались втроем, мы больше всего боялись каких-то криминальных инцидентов. Что в этом опустевшем городе появятся какие-то преступники, которые захотят воспользоваться ситуацией. Мы боялись диверсионных групп – тогда много говорили, например, о кадыровцах – в любом случае, эти люди могли оказаться не самыми лучшими специалистами по международному праву и Женевским конвенциям, и их могло просто привлечь посольство западного государства…

Но довольно скоро к нам начали приходить коллеги из разных украинских спецслужб, из СБУ, Нацгвардии и так далее. Они уверяли нас, что они за нами наблюдают, что им очень важно, что мы здесь остались, и они очень это ценят, что мы в безопасности и что в случае чего они нас предупредят. Это очень нас приободряло.