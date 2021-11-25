Победители выборов в Германии договорились о коалиции — без партии Меркель

На сентябрьских выборах бундестага социал-демократы Шольца заняли первое место, а в сумме эти три партии набрали уверенное большинство.

Один из главных пунктов программы нового правительства — борьба с изменением климата: оно планирует взять курс на закрытие угольных электростанций к 2030 году (само это правительство будет работать до 2025 года) и отказа от бензиновых и дизельных автомобилей.

Канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая правительство Германии 16 лет — четыре избирательных цикла, задолго до выборов объявила, что не будет участвовать в них и уйдет на покой. Ее партия, Христианско-демократический союз, заняла на выборах второе место и уходит в оппозицию.

Меркель и ее правительство оставались на своих постах все эти почти два месяца, что шли коалиционные переговоры, но в среду они провели, по всей видимости, свое последнее заседание. Новое правительство планируется официально сформировать на второй неделе декабря.

До того коалиционное соглашение, то есть программу нового правительства, еще должны одобрить все три партии коалиции. Зеленые собираются вынести его на суд всех членов партии, а социал-демократы и свободные демократы запланировали партийные конференции на выходные 4-5 декабря.

Формирование в Германии коалиции из трех партий знаменует окончательный уход длившейся десятки лет эпохи, в которую две большие "зонтичные" силы — правоцентристский блок ХДС/ХСС и левоцентристская Социал-демократическая партия Германии — правили страной, время от времени сменяясь у руля или вступая в коалицию друг с другом.

Теперь немецкие и европейские обозреватели задаются вопросом, на который пока ни у кого нет ответа: насколько стабильным и дееспособным будет правительство, которое состоит из левоцентристов (социал-демократов), левых (зеленых) и правых либералов (свободных демократов)?

От политики Германии между тем в определенной мере зависит и политика всего Евросоюза.

На восточном фронте без перемен



Серьезных перемен в политике в отношении России немецкие обозреватели от нового правительства не ждут.

Социал-демократы раньше считались более дружелюбной к Москве партией, чем ХДС, но из-за действий Москвы в последние годы немецким политикам вообще стало сложнее выступать за дружбу или "business as usual" с Россией. Без пяти минут канцлер Олаф Шольц ведет себя совсем иначе, чем его бывший шеф в партии Герхард Шредер, который в начале века называл Россию полноценной демократией, а затем с поста канцлера перешел на газпромовскую зарплату.

Шольц вообще, как и лидеры других ведущих партий, по ходу предвыборной кампании и после нее довольно мало говорил о внешней политике, а если и говорил, то декларировал примерно то же самое, что до сих пор делала Меркель. Его главный тезис: Германия должна вести согласованную, общую со всем Евросоюзом внешнюю политику.

На уровне заявлений перемены, впрочем, возможны: пост министра иностранных дел по всем прогнозам займет сопредседательница зеленых Анналена Бербок, а зеленые очень неприветливы к России. На то у них есть две причины.

Во-первых, они — за принципиальную внешнюю политику, основанную на западных ценностях и защите прав человека и гражданских свобод. А во-вторых, они — против ископаемых видов топлива, решительно выступали за остановку строительства второй очереди российского газопровода "Северный поток" и добились включения в коалиционный договор пункта о сворачивании газовой энергетики в Германии к 2040 году (а угольной — к 2030-му).

Министерство климата



Состав правительства окончательно определится, скорее всего, только в декабре.

Канцлером будет Олаф Шольц — это само собой разумеется. Кроме того, немецкая пресса предсказывает с большой долей уверенности, что зеленые, кроме поста главы МИДа, получат пост главы нового, созданного по их инициативе министерства защиты климата (либо министерства экономики, которому добавят в название слова "защита климата" и расширят полномочия). Этот пост должен получить второй сопредседатель зеленых Роберт Хабек.

Лидер же свободных демократов Кристиан Линднер, скорее всего, станет министром финансов. В правительстве Меркель этот пост занимает Олаф Шольц.