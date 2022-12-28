По заявлению детей Конституционный суд Латвии рассмотрит законность перевода частных школ на латышский

В заявлении сказано, что заявители — учащиеся, которые идентифицируют себя как живущих в Латвии представителей национальных меньшинств, их родной язык — язык нацменьшинства, и они учатся в частном учебном заведении на языке нацменьшинства по программе дошкольного образования и основного образования.

Заявители просят проверить Закон страны об образовании — пункт 1.1 девятой статьи, первый подпункт 102 пункта условий перехода и первый, пятый и шестой пункт принятого 29 сентября 2022 года законопроекта "Поправки к Закону об образовании" на соответствие первой, 112-й и 114-й статье Сатверсме.

Пункт 1.1 девятой статьи Закона об образовании гласит, что в частных учебных заведениях общее и профессиональное образование на уровне основного и среднего образования учащиеся получают на государственном языке. Поправки от 29 сентября 2022 года отменяют пункт 2 девятой статьи, пункт 1 второй части 38 статьи и статью 41 Закона об образовании. Это все статьи, которые предусматривали возможность получения общего образования на языках нацменьшинств.

Первый подпункт 102 пункта условий перехода устанавливает, что поправки, отменяющие 41 статью, вступают в силу 1 сентября 2023 года. Они касаются дошкольного образования и реализации программ общего образования в первом, четвертом и седьмом классе.

Первая статья Конституции гласит, что Латвия — независимая демократическая республика, а первое предложение статьи 122 — что у каждого есть право на образование. Статья 114 предусматривает, что у национальных меньшинств есть право сохранять и развивать свой язык, а также этническое и культурное своеобразие.

"Власти практически перекрывают даже частникам языковой кислород и думают, что мы будем скромно реагировать лишь на последний оборот вентиля и оспаривать только новые поправки?! Нет, мы попытаемся сорвать этот несправедливый удушающий вентиль, чтобы частные учебные заведения полной грудью дышали академической свободой на благо Латвии и всех наших жителей", — написал в Facebook отец Даны и Доминика Тенгиз Джибути.

В своем тексте Тенгиз Джибути подчеркнул: "Мы хотим и обязаны хорошо знать и использовать государственный язык, но желаем и имеем право получать образование на родном в своих частных учебных заведениях".