По заявлению детей Конституционный суд Латвии рассмотрит законность перевода частных школ на латышский

В заявлении сказано, что заявители — учащиеся, которые идентифицируют себя как живущих в Латвии представителей национальных меньшинств, их родной язык — язык нацменьшинства, и они учатся в частном учебном заведении на языке нацменьшинства по программе дошкольного образования и основного образования.

Заявители просят проверить Закон страны об образовании — пункт 1.1 девятой статьи, первый подпункт 102 пункта условий перехода