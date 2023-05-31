В операции участвовали более 1000 полицейских, а также сотрудников Федерального и земельных ведомств уголовной полиции.

Задержаны четыре женщины и три мужчины

В результате задержаны семь предполагаемых сторонников и сторонниц ИГ - в Ульме, Бремене, а также в округах Нойвид, Хайнсберг и Рейниш-Бергиш. По данным прокуратуры, они выступали посредниками в передаче пожертвований ИГ. "Собирая пожертвования и направляя их в ИГ, они играли центральную роль в сети финансирования", - заявили в Карсруэ. Почти все задержанные являются гражданами Германии. 31 мая и 1 июня четыре женщины и трое мужчин предстанут перед следственным судьей, который примет решение об их аресте.

По данным Федеральной прокуратуры, с 2020 года две сторонницы ИГ в Сирии вели кампанию по сбору средств для группировки в Telegram. "В сеть были вовлечены финансовые посредники, которые собирали деньги и предоставляли счета и цифровые кассы пожертвований", - указывается в заявлении. Собранные средства переводились членам ИГ в Сирии или посредникам, в общей сложности таким образом было переправлено не менее 65 тысяч евро, которые использовались для укрепления террористической группировки, сообщается далее.

"Деньги использовались в особенности для улучшения ситуации со снабжением находящихся в заключении членов группировкив лагерях Эль-Холь и Родж на севере Сирии", - заявили в Карлсруэ. По данным прокуратуры, в некоторых случаях средства направлялись на финансировании бегства террористов из этих лагерей. По делу проходят ряд других подозреваемых, их обвиняют в передаче пожертвований в пользу "Исламского государства".