По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

В связи с протестами заблокирован целый ряд автодорог по всей стране – пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.
Они призвали граждан совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника.
Протестующие требуют продления запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиления контроля за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну.
Фермерское сообщество также требует выплатить фермерам полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат из-за войны в Украине до 30 сентября этого года и снять ограничения на размер помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.