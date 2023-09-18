По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

 
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Bulgarija
Bulgarija
ФОТО: Reuters / Scanpix
В Болгарии фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий вывели тяжелую технику на транспортные развязки, протестуя против решения парламента не продлевать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Forbes Bulgaria.

В связи с протестами заблокирован целый ряд автодорог по всей стране – пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.

Они призвали граждан совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника.

Протестующие требуют продления запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиления контроля за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну.

Фермерское сообщество также требует выплатить фермерам полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат из-за войны в Украине до 30 сентября этого года и снять ограничения на размер помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.

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