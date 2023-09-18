По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

В связи с протестами заблокирован целый ряд автодорог по всей стране – пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.

Они призвали граждан совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника.

Протестующие требуют продления запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиления контроля за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну.