Премьер-министр Риши Сунак уверяет, что Британия не отказывается от цели нейтрализовать выбросы парниковых газов к 2050 году, однако будет действовать прагматичнее.

Во-первых, чтобы не вгонять в лишние расходы население и бизнес, и без того страдающие от бесконечного кризиса. И во-вторых, потому что российский руководитель Владимир Путин развязал газовую войну против Европы и настоящую против Украины, чем вызвал энергетический кризис в Старом Свете.

Твит, которым Сунак в понедельник объявил о новых нефтегазовых проектах в Северном море, начинается со слова «Путин». Путин виноват в том, что счета за газ и свет выросли в разы, а рост экономики замедлился, сказал Сунак в тот же день в интервью Би-би-си.

А министр энергетической безопасности Грант Шепс добавил: