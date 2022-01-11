Задержание подозреваемых лиц был произведено еще в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, которые были начаты в прошлом году по статье "шпионаж". Полученная СГБ Латвии информация свидетельствует о том, что лица встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Они имеют статус подозреваемых и арестованы.
30 декабря 2021 года СГБ передала материалы дела в Прокуратуру с требованием начать уголовное преследование. Полученная службой информация свидетельствует о том, что лицо использовало полученные в ходе профессиональной деятельности контакты с целью получить, обобщить, проанализировать и передавать российской военной разведке информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.
По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.
В интересах расследования СГБ Латвии дополнительной информации не предоставляет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: из-за большого числа новых случаев решено в корне менять политику управления пандемией (4)
Из-за большого числа новых случаев коронавируса было...
Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (45)
Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...
Профессор рассказал, когда будет пик распространения "омикрона" в Литве может быть по 5000-9000 случаев в сутки (2)
В Литве и во всей Европе быстро распространяется штамм...
Тайвань предлагает создать кредитный фонд в 1 млрд долларов на совместные проекты с Литвой (1)
Тайвань в ближайшее время предложит создать кредитный...
Реакция премьер-министра на накал страстей в парламенте: я не девушка по вызову (10)
Высказывание депутата Литовского союза крестьян и...