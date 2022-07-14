В Джидде пройдет заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Египет, Ирак и Иордания также примут участие.

От исхода переговоров Байдена с Эр-Риядом сейчас без преувеличения зависит расклад сил далеко за пределами ближневосточного региона.

По мнению многих экспертов, американский президент пойдет по минному полю: любой неверный шаг отзовется ему и на международной арене, и дома.

С приходом Байдена к власти Ближний Восток выпал из приоритетов американской внешней политики. Но события, происходящие в мире прямо сейчас, показывают, что Белый дом явно поспешил.

Война в Украине, российский нефтегазовый шантаж, рост цен на энергоносители и зарождающееся на наших глазах военное сотрудничество между Россией и Ираном — вот фон ближневосточного визита Джо Байдена.

По иронии судьбы, за решением части этих проблем он едет в Саудовскую Аравию — страну, которую не так давно грозился сделать мировым изгоем.

Байден в сложной ситуации



В ситуации, когда Россия будоражит мировой нефтегазовый рынок с одной стороны, а Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия — с другой, Эр-Рияд нужен Байдену как воздух.

Богатая ресурсами, да к тому же враждебно настроенная к Тегерану Саудовская Аравия могла бы очень помочь Вашингтону стабилизировать ситуацию в области энергетики и безопасности, но там не забыли, что Байден говорил в ходе своей президентской гонки.

Он обещал наказать Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашогги, когда нити этого преступления, по данным американской разведки, привели к самым высокопоставленным лицам королевства.

В частности, он обещал пересмотреть торговые отношения между странами, и особенно в оборонной области. А также уверял своих однопартийцев и избирателей, что наведет порядок с правами человека в этом регионе.

И теперь Белый дом всячески пытается заверить американцев, что президент поехал не на поклон, а защищать интересы Запада в резко изменившейся общемировой ситуации.

"Цель нашей политики в отношении Саудовской Аравии заключалась в том, чтобы переформатировать отношения с этой страной, а не разрушить их. Администрация была и остается верной этому курсу", — заявил в понедельник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Находясь под давлением левого крыла у себя дома, Джо Байден еще в июне написал колонку для Washington Post в которой уверял, что никогда не пойдет на попятную в вопросах прав и свобод человека.

Он заявил, что не собирается встречаться один на один с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которого США считают заказчиком убийства Хашогги и гонителем диссидентов.

"Я не собираюсь встречаться с МБС (принятое сокращение имени принца), я собираюсь на международную встречу, где он будет в том числе", — сказал Байден в прошлом месяце.

Но много ли можно решить без прямого контакта с де-факто правителем страны, от которой ждешь поддержки?

Чего ожидать от Эр-Рияда?



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман позиционирует себя как реформатор и сторонник прогресса.

Он уделяет большое внимание развитию технологий и мечтает избавить экономику Саудовской Аравии от нефтяной зависимости.

Но его имидж на международной арене сильно испорчен обвинениями в притеснении оппозиции в своей стране, вплоть до физической ликвидации несогласных.

Восстановление имиджа важно для него, считает вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Альтерман.

"По моему мнению, шансы, что саудиты попытаются поставить президента в неловкое положение в этой поездке, относительно низки, потому что это нанесет ущерб их стратегическим целям. Думаю, у них сильные стимулы для сотрудничества", — сказал Альтерман.

Но Байдену нельзя расслабляться. Даже такая вещь, как общее фото участников саммита может стоить ему очень дорого у себя в Штатах, если на ней также будет Мухаммед бин Салман.

Остается гадать, до какой степени саудовская сторона готова избегать неловкостей во благо президента США.

Щекотливый палестинский вопрос



Ближневосточную акклиматизацию во всех смыслах Джо Байден начал с Израиля. Это его 10-й визит в эту страну и первый в качестве президента США.

Традиционно отношения Израиля с Белым домом при демократах складываются хуже, чем с республиканскими администрациями.

Здесь до сих пор сожалеют, что Дональд Трамп не смог остаться на второй срок.

Но сейчас в стране вновь назрел политический кризис. Изначально нежизнеспособная коалиция, созданная только ради отстранения от власти экс-премьера Биньямина Нетаньяху, развалилась, не продержавшись и полутора лет.

1 ноября страну ждут пятые за неполные четыре года выборы.

Возможно, для Байдена это идеальный момент: любая политическая сила Израиля в борьбе за власть захочет положить себе в копилку договоренности с Вашингтоном.

На данном этапе Байден ждет от Израиля поддержки во всем, что касается Ирана и России.

В первом случае ему не о чем волноваться — Израиль видит в Иране главную угрозу своей безопасности и поддержит любую антииранскую повестку.

Но в случае с Россией Израиль занимает более мягкую позицию. Он не поддержал антироссийские санкции Запада и поначалу отказал Украине в военной помощи.

Сейчас разговоры о поставках вооружений Киеву в Израиле ведутся, и, возможно, Байден попытается повлиять на этот процесс.

Многое будет зависеть от позиции Байдена в вопросе палестино-израильского урегулирования.

В своей приветственной речи в аэропорту Бен-Гуриона он сразу заявил, что остается приверженцем идеи сосуществования двух соседних государств.

При этом многие отмечают, что это было единственное упоминание о существовании проблемы. Вся остальная речь была посвящена истории Израиля, его важной роли на Ближнем Востоке и близким взаимоотношениям между Израилем и США.

Палестинцы в большинстве своем считают, что визит Джо Байдена на палестинские территории — лишь жест для отвода глаз.

Они разгневаны тем, что он не отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Байден привез Палестинской автономии 100 млн долларов в качестве помощи больницам в Восточном Иерусалиме. Ожидается, что в Джидде он попросит страны Залива предоставить палестинскому здравоохранению такую же сумму.

Однако, чтобы добиться понимания в Саудовской Аравии, ради которого он прибыл на Ближний Восток, ему придется сделать для палестинцев гораздо больше.

Несмотря на некоторые сдвиги последних лет, Эр-Рияд по-прежнему не признает Израиль и активно выступает за создание государства Палестина.

В пятницу Джо Байден совершит первый в истории прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию (Трамп в 2017 году летал в другую сторону — из Саудовской Аравии в Израиль), где палестинская повестка Вашингтона будет учитываться не в последнюю очередь.