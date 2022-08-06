По Израилю выпустили не менее 160 ракет после удара по сектору Газа

Не менее 160 ракет было выпущено 5-6 августа по Израилю из сектора Газа, сообщает агентство Reuters. По данным израильской стороны, большая часть ракет была перехвачена системой "Железный купол". О каких-либо серьезных ранениях среди израильских мирных жителей не сообщается.

Ракетные удары по Израилю стали ответом на операцию "Рассвет", начатую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) 5 августа против радикальной группировки "Исламский джихад". В результате авиаударов по объектам в секторе Газа 5 августа были убиты 15 террористов, включая Тайсира аль-Джаабари - лидера "Исламского джихада", сообщили информационные агентства. В свою очередь, палестинские власти заявили о 12 погибших, среди которых один ребенок, и более чем о 80 раненых.

В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Об этом представитель ЦАХАЛа сообщил агентству AFP в субботу, 6 августа. По его словам, переговоры о прекращении огня пока не ведутся. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для "оперативных целей".

В Иране пообещали, что Израиль заплатит за операцию "высокую цену"

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 1 августа израильские военные арестовали Бассема Саади, лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа по сектору Газа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (элитное подразделение армии Ирана), генерал-майор Хоссейн Салами 6 августа пообещал, что Израиль "заплатит высокую цену" за свое "новое преступление".

Евросоюз призвал все стороны конфликта "к максимальной сдержанности", чтобы избежать его эскалации и дальнейших жертв.