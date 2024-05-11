По Донецку нанесен ракетный удар, есть погибшие

Три человека погибли и восемь пострадали в результате попадания ракеты в здание ресторана "Парадиз" в Кировском районе Донецка в субботу, 11 мая. Об этом заявил в Telegram пророссийский "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин. По его словам, погибла сотрудница ресторана и двое мужчин-посетителей, среди пострадавших - 12-летняя девочка.

Глава сепаратистов утверждает, что удар по зданию был нанесен "американской ракетой HIMARS", а еще одна попала в недостроенный дом по соседству с рестораном. В обстреле он обвинил Вооруженные силы Украины.

Российское государственное информагентство РИА "Новости", между тем, написало, что "ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег" в честь 10-летия "ДНР".