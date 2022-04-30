По аэропорту Одессы нанесен ракетный удар; в Запорожской области вводят рубль

Компания в своем Телеграм-канале пишет, что в городе открываются магазины с продуктами, где за рубли продают продукты из России и Беларуси. Она признает, что там есть покупатели, но не потому, что им так нравится именно эта продукция, а потому, что гривен у людей почти не осталось.

Энергодар был захвачен войсками РФ в начале марта; в начале апреля здесь прошел проукраинский митинг, но был разогнан. Сегодня же российское государственное РИА "Новости" написало, что "и.о. мэра" Бердянска Александр Сауленко заявил: город также готовится к переходу на выплату пенсий и зарплат в российских рублях.

28 апреля РИА "Новости" сообщило, что Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону — об этом заявил представитель "военно-гражданской администрации" области.

Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Одессы, сообщает Одесский городской совет со ссылкой на командование "Юг" украинской армии. Одесские каналы пишут о нескольких - возможно, трех - взрывах ракет. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщает, что ракетный удар по аэропорту Одессы был нанесен из Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион".

В результате ракетного удара по Одессе была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта, ее дальнейшее использование невозможно, сообщает местный горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" ВСУ. Ранее украинские телеграм-каналы и СМИ сообщили о воздушной тревоге в Одессе и звуках взрывов в городе.

Украина восстановила контроль над селами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное в Харьковской области, следует из сводки Генштаба ВСУ. По его сведениям, Россия продолжает наносить удары по Мариуполю, Харькову и населенным пунктам Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Кроме того, силы РФ готовят наступление и выход на административную границу Херсонской области, отметил Генштаб.

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Эмманюэлем Макроном "взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС". Глава украинского государства поблагодарил французского президента за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских солдат и работу миссии по расследованию военных преступлений, сообщает Deutsche Welle.

Минобороны Великобритании сообщило, что Россия надеется "преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение". Для этого российские войска концентрируются на меньших территориях, сокращают линии снабжения и упрощают систему управления и контроля. Россия, по-прежнему сталкиваясь с серьезными вызовами, была вынуждена объединить и передислоцировать "истощенные и разрозненные подразделения" после неудачного наступления на северо-востоке Украины, сообщили военные. У многих из этих подразделений, вероятно, ослаблен боевой дух, пишет британское Минобороны.