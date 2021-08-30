По аэропорту Кабула было выпущено 5 ракет

Как сообщила Си-эн-эн, в результате взрыва в воскресенье погибли девять человек, включая шестерых детей. Все погибшие были членами одной семьи.
А в понедельник утром по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет, их перехватила система противоракетной обороны США. Об этом сообщают Рейтер и Си-эн-эн.
Всего было выпущено пять ракет, но пока неизвестно, все ли они были сбиты. Нет информации о жертвах и пострадавших.
Вашингтон подтвердил сообщения о ракетном ударе по аэропорту Кабула
Белый дом подтвердил появившиеся ночью сообщения о ракетном ударе по аэропорту Кабула (см. ниже), заявив при этом, что эвакуация будет продолжаться непрерывно. США планируют вывести свои войска и завершить эвакуацию из Афганистана ко вторнику.
Официальный представитель США сообщил агентству Рейтер, что их система противоракетной защиты перехватила ракеты.
На видео и фотографиях, распространенных местными новостными агентствами, был виден дым, поднимающийся над крышами.
Страны Запада постепенно завершают эвакуацию людей из Афганистана. 31 августа военные стран НАТО должны покинуть страну. В понедельник ситуацию в Афганистане виртуально обсудят министры иностранных дел стран, названные Госдепартаментом США "ключевыми партнерами по Афганистану". На встречу приглашены Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Турция, Катар, Евросоюз и НАТО.
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