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Американские военные в воскресенье заявили, что взрыв в Кабуле стал результатом нанесенного с беспилотника ракетного удара по автомобилю со взрывчаткой, в котором находился смертник афганского филиала группировки "Исламское государство".
По аэропорту Кабула было выпущено 5 ракет
© DELFI montažas / Scanpix

Как сообщила Си-эн-эн, в результате взрыва в воскресенье погибли девять человек, включая шестерых детей. Все погибшие были членами одной семьи.

А в понедельник утром по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет, их перехватила система противоракетной обороны США. Об этом сообщают Рейтер и Си-эн-эн.

Всего было выпущено пять ракет, но пока неизвестно, все ли они были сбиты. Нет информации о жертвах и пострадавших.

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Вашингтон подтвердил сообщения о ракетном ударе по аэропорту Кабула

Белый дом подтвердил появившиеся ночью сообщения о ракетном ударе по аэропорту Кабула (см. ниже), заявив при этом, что эвакуация будет продолжаться непрерывно. США планируют вывести свои войска и завершить эвакуацию из Афганистана ко вторнику.

Официальный представитель США сообщил агентству Рейтер, что их система противоракетной защиты перехватила ракеты.

На видео и фотографиях, распространенных местными новостными агентствами, был виден дым, поднимающийся над крышами.

Страны Запада постепенно завершают эвакуацию людей из Афганистана. 31 августа военные стран НАТО должны покинуть страну. В понедельник ситуацию в Афганистане виртуально обсудят министры иностранных дел стран, названные Госдепартаментом США "ключевыми партнерами по Афганистану". На встречу приглашены Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Турция, Катар, Евросоюз и НАТО.

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bbcrussian.com
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