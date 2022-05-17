Посетители шоу приветствовали улыбающуюся королеву, которая в сопровождении графа и графини Уэссекских проследовала в свою ложу.
Хотя из-за проблем с подвижностью (королева совсем недавно стала появляться на людях с палочкой) она не смогла принять участие в нескольких недавних общественных мероприятиях (в прошлый вторник она впервые с 1963 года поручила выступить вместо себя в парламенте с королевской речью принца Чарльза), в пятницу ее вновь видели на конном шоу, где одна из ее собственных лошадей была признана чемпионом.
В конной феерии под названием "Галопом по истории", которая провела зрителей через пять веков, приняло участие более 500 лошадей и около тысячи наездников и исполнителей. В шоу были показаны спортивные и цирковые номера, дрессаж и военные упражнения.
Судя по реакции королевы, она особо оценила выступление ансамбля сил обороны Тринидада и Тобаго, исполнивших на барабанах собственную версию песни группы АВВА "Танцующая королева" , а также выучку всадников Королевской кавалерии Омана, по приказу которых их лошади ложились и вставали.
Голливудская звезда Том Круз объявил со сцены о выступлении Отряда его Величества королевской конной артиллерии и назвал его одним из самых увлекательных и захватывающих представлений.
Королева дольше всех из британских монархов остается на престоле - 6 февраля 2022 года она отметила свой платиновый юбилей на троне - 70 лет.
21 апреля Елизавета II отметила 96-летие. Официальные мероприятия по случаю дня рождения пройдут в июне.
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