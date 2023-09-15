"Плакали дешевые крупы и зубы!" Как жители Даугавпилса готовятся к закрытию погранпункта Силене

— Бензин в Беларуси — дешевле вдвое-втрое. Крупы — копейки. Гречка — другая. По мне, так вкуснее. Яйца не скажу, что дешевле, но они же там настоящие, по ГОСТу снесенные (ГОСТ — ГОсударственный СТандарт советского времени. — Прим. ред.)… А главное — где нам теперь зубы лечить? Наше государство об этом подумало?! — перечисляет список потерь от закрытия пункта «Силене» жительница Даугавпилса.
До Нового года граждане и неграждане Латвии могут без визы ездить в Беларусь. Несмотря на неоднократные предупреждения латвийского МИД, что в ситуации войны России с Украиной и непосредственного участия в ней Александра Лукашенко путешествия эти небезопасны, движение через погранпункт «Силене» довольно активно.
Начальник погранпункта «Силене» подполковник Сергей Красовскис сообщил Латвийскому радио, что в сентябре в этом месте границу пересекали в среднем 160 грузовых автомобилей и 290 легковых автомобилей в сутки, в среднем 900 человек. Основные причины пересечения границы — посещение родственников, шопинг и медицинский туризм.
Сейчас на латвийско-белорусской границе действуют два автомобильных погранперехода («Силене — Урбаны» и «Патерниеки — Григоровщина») и один железнодорожный («Индра»). Три пункта пересечения границы, закрывшиеся еще в пандемию, так и не открылись — «из-за агрессивного поведения Беларуси при отправке иммигрантов в Латвию».
Красовскис признал, что поток автомобилей увеличился в августе, когда закрылись многие погранпункты на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Если закроют «Силене», то легковым автомобилям и грузоперевозчикам придется считаться с длинными очередями.
Напомним, страны-соседи Беларуси последовательно закрывают пункты пропуска на границе. Главные причины тому — миграционный кризис и присутствие в нашей стране наемников ЧВК Вагнера. Ранее польская сторона закрыла четыре пункта пропуска, Литва — два. На днях о намерении запретить движение через пункт пропуска «Силене» заявила Латвия. Если такое решение будет принято, то на белорусско-латвийской границе останется только один работающий автодорожный пункт пропуска.
Страны-соседи Беларуси также разработали механизм полного закрытия границы. Однако пока речь об этом не идет.