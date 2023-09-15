"Плакали дешевые крупы и зубы!" Как жители Даугавпилса готовятся к закрытию погранпункта Силене

Латвия готовится закрыть один из двух погранпунктов на границе с Беларусью — в Силене. Для борьбы с нелегальной миграцией. Проект готовит МВД, сроки - неизвестны. Для жителей приграничной зоны это плохая новость — живущие в Латвии белорусы пользовались пунктом, чтобы навещать могилы, а небогатые жители Даугавпилса и Аугшдаугавского края — чтобы закупать дешевые продукты, бензин, лечить и протезировать зубы. Дальнобойщики тоже не скрывают недовольства — очереди у единственного оставшегося пункта вырастут. Да и находятся Патерниеки далеко — плюс 200 км туда и обратно.