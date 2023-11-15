"Плацдарм надежды". ВСУ смогли закрепиться на левобережье Херсонщины, но что дальше?

В конце ноября — начале декабря 2022 года, когда армия РФ оставила правобережье, украинцы начали попытки установить контроль над заболоченными островами посередине Днепра.

Первые попытки форсировать Днепр на малоразмерных лодках украинские войска начали предпринимать чуть ли не год назад.

Основная задача, которая, очевидно, перед ним стоит, — ликвидировать украинские плацдармы на Херсонщине и обезопасить для Кремля это направление.

В конце октября российские СМИ сообщили о смене командующего российской группировки на этом направлении. Его возглавил руководитель воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.

Однако политическая власть уже публично сообщила о «хороших шагах на Херсонщине». Об этом 8 ноября сказал президент Владимир Зеленский , а 14 ноября глава его офиса Андрей Ермак прямо заявил, что «украинские силы закрепились на левом берегу Днепра».

Наличие сразу нескольких тактических плацдармов украинцев на оккупированном россиянами берегу Херсонской области — это уже свершившийся факт. При том, что руководство ВСУ ни разу не подтверждало и не опровергало его.

Источники Украинской службы Би-би-си среди военных ВСУ, которые воюют на этом направлении, подтверждают контроль над некоторыми из этих плацдармов по состоянию на 14 ноября. Обеспечение бойцов боекомплектом и ротация военных происходят с помощью малоразмерных лодок, на которых пересекают Днепр, а также его притоки — Конку и Крынку.

Битва за Авдеевку: в чем смысл крупного российского наступления на пригород Донецка В августе появились сообщения еще об одном плацдарме — в 20 км на восток возле села Казачьи Лагеря. А в октябре российские «военные блогеры» начали говорить еще о двух плацдармах — возле поселка Крынки (в 7 км к востоку от Казачьих Лагерей) и возле Песчановки (в 3 км к востоку от Олешек).

Однако ВСУ удалось форсировать реку и закрепиться на небольшом участке на левом берегу возле опор разрушенного Антоновского моста.

Активные действия на этом направлении продолжились весной этого года. Правда, их существенно затормозил взрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня и разлив Днепра на Херсонщине.

Несмотря на это, украинские войска имеют шансы на успех, полагает аналитик, учитывая отсутствие у РФ достаточного количества резервов на Херсонском направлении и мощных оборонительных укреплений на побережье Днепра.

По его словам, украинская морская пехота обучена и готова к таким действиям, но не имеет достаточного количества десантных катеров.

Самое главное сейчас для ВСУ — это перебросить на плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их, говорит в интервью Би-би-си эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начштаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

«Мы перебросили определенные силы на тот берег. Сейчас они хотят закрепиться для планирования дальнейших наступательных действий, — отметил он в интервью. — Но ситуация очень сложная, очень тяжелая, потому что есть преграда — это река. И переброска [сил и средств] происходит под обстрелами и под [огневым] контролем российской стороны».

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, который отвечал за оборону Николаева , а сейчас продолжает работать на южном направлении с отрядом операторов БПЛА, говорит о «тяжелой ситуации» здесь.

«Главный смысл — перерезать дорогу, которая идет на Новую Каховку. Не ту, которая прибрежная и идет через Казачьи лагеря, Крынку, Корсунку и т. д. Там есть еще одна дорога, которая более важна, потому что она рокадная (то есть параллельна линии фронта — Би-би-си), что важно для маневра по фронту».

Однако ближайшая цель — это перерезать трассу Алешки — Новая Каховка (дорога Т2206), до которой примерно 5-7 км, объясняет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

При идеальном развитии событий, украинцам удастся не только удержать тактические плацдармы, но и объединить их в оперативный, с которого они смогли бы двигаться дальше вглубь оккупированной территории.

«Главное, я думаю, что у Украины не очень много времени на это, — считает Рыженко. — Есть несколько недель, чтобы использовать их неготовность на этом направлении — чтобы не повторилось то, что произошло в Запорожской области, когда россияне построили „линию Суровикина“, наставили мин и бетонных заграждений».

«Противник не удержит левый берег, если лишить его способности маневрировать», — резюмирует он.

Более того, отдельные представители российской власти уже начали говорить о том, что ВСУ удалось-таки перерезать трассу из Олешек в Новую Каховку. В частности, об этом сказал в эфире российского телевидения представитель оккупационной власти Запорожья Владимир Рогов.

«Проблема в чем — у нас перебита логистика между Кинбурнской косой и Алешками, а также между Алешками и Новой Каховкой. То есть надо объезжать и достаточно большой крюк делать, чтобы доставить боеприпасы и личный состав», — отметил он.

Украинский эксперт Андрей Рыженко не исключает, что в ближайшее время россияне действительно отведут свои войска с Кинбурнской косы и прибрежной зоны Херсонщины глубже к городку Раденск (12 км к югу от Олешек).

Именно с этим, по его мнению, может быть связана «ошибочная» публикация 13 ноября заявления Минобороны РФ о «перегруппировке войск к востоку от Днепра».