Пиво грозит стать менее вкусным и более дорогим. Виноват климат, говорят ученые

Любите ли вы пиво? Если да, то следующий вопрос: а каким именно вы его любите? Не надо отвечать, что, мол, холодным. Холодное пиво отлично подходит летом, а вот зимой в английских пабах еще не в самые далекие времена пиво нагревали, опустив в кружку раскаленную в камине кочергу. От чего, если верить воспоминаниям очевидцев, по всему помещению распространялся восхитительный аромат хмеля.

Вот о нем у нас речь и пойдет. Глобальное потепление может сказаться и на этом любимом напитке миллионов, потому что излишне теплая погода вредно влияет на содержание в хмеле так называемых альфа-кислот, которые и придают ему характерные аромат и горьковатый вкус.