Пиво грозит стать менее вкусным и более дорогим. Виноват климат, говорят ученые

Любите ли вы пиво? Если да, то следующий вопрос: а каким именно вы его любите? Не надо отвечать, что, мол, холодным. Холодное пиво отлично подходит летом, а вот зимой в английских пабах еще не в самые далекие времена пиво нагревали, опустив в кружку раскаленную в камине кочергу. От чего, если верить воспоминаниям очевидцев, по всему помещению распространялся восхитительный аромат хмеля.
Вот о нем у нас речь и пойдет. Глобальное потепление может сказаться и на этом любимом напитке миллионов, потому что излишне теплая погода вредно влияет на содержание в хмеле так называемых альфа-кислот, которые и придают ему характерные аромат и горьковатый вкус.
Группа ученых из Чешской академии наук и Кембриджского университета сравнила метеорологические данные за прошлые годы с соответствующим процентным содержанием альфа-кислот в шишках хмеля, выросшего на полях Германии, Чехии и Словакии, и пришла к неутешительному выводу: если все так пойдет и дальше, то к 2050 году урожайность хмеля при худшем сценарии может снизиться на 18%, а содержание альфа-кислот – на треть.
В сухом остатке это означает, что пиво может стать не таким вкусным (если вы предпочитаете разновидности с горчинкой) и более дорогим.
Больше всего, кроме, конечно, потребителей, от подорожания и ухудшения качества хмеля пострадают небольшие пивоварни, производящие крафтовое пиво. Для них комбинация шишек хмеля с различным содержанием альфа-кислот и разными ароматами является ключевым элементом бизнеса.
И если пивоваренные гиганты смогут как-то приспособиться к хмелевому дефициту, подождать, пока наука и фермеры не найдут путей выхода из этой ситуации или придумают какие-то замены, то для мини-производителей это может означать банкротство и закрытие пивоварни.
По словам доктора Мартина Мозного, возглавившего исследование, для достижения того же вкуса потребуется больше сырья (хмеля), и это может ограничить производство пива.
Пока что в наиболее критическом положении находятся пивовары юга Европы, где климат становится все менее подходящим для выращивания этой капризной культуры.
Но одновременно Северная Европа и Британия могут экономически выиграть и стать новыми главными производителями хмеля в Европе, хотя и им придется приспосабливаться к новым погодным условиям.
При этом следует отметить, что хотя северные районы и получат конкурентное преимущество, бесконечно передвигать поля на север тоже нельзя, потому что довольно скоро возникнут проблемы холодных зим.
Хмель действительно предпочитает расти в узком температурном диапазоне и не терпит ни излишнего тепла, ни излишнего холода.