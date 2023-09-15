Писториус: Украине нужны гарантии безопасности от НАТО

По словам Писториуса, создание Совета НАТО-Украина является важным шагом к тесному сотрудничеству, которое сделает возможным вступление Украины в Североатлантический альянс. "Совет содействует принятию совместных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем скорее будет путь в НАТО", - сказал он.

Борис Писториус отметил, что именно поэтому альянс решил в случае с Украиной отказаться от последнего этапа перед направлением приглашения в НАТО - дорожной карты для членства в альянсе. "Потому что мы хотим сделать путь Украины в НАТО как можно менее сложным", - подчеркнул он, напомнив при этом, что на предстоящей неделе Украина и партнеры по НАТО обсудят на базе Рамштайн в Германии дальнейшие шаги по оказанию поддержки Киеву.

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