Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа

 
Deutsche Welle
Borisas Pistoriusas
Borisas Pistoriusas
ФОТО: dpa / Scanpix

Германия примет участие в поставках помощи палестинцам по воздушному мосту, инициированному Иорданией. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус дал соответствующее поручение бундесверу.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус дал зеленый свет на сброс гуманитарной помощи над сектором Газа силами военно-воздушных сил ФРГ. В среду, 13 марта, он дал соответствующее поручение бундесверу, сообщило агентство dpa.

Ранее в бундесвере уже подтвердили подготовку к соответствующей операции, в рамках которой для доставки помощи палестинцам в секторе Газа будут задействованы размещенные во Франции немецкие транспортные самолеты C-130.

Транспортные самолеты бундесвера

"Людям в Газе не хватает самого необходимого. Мы хотим внести наш вклад, чтобы они получили доступ к продовольствию и медикаментам. Для этого бундесвер выделяет два транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых способен перевозить грузы до 18 тонн", - сообщил Писториус.

Германский министр отметил, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не является безопасной процедурой, но выделенные для участия в операции экипажи, по его словам, хорошо подготовлены и обладают большим опытом. Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц уже выдал специальное разрешение на сброс немецкими самолетами помощи с воздуха.

Воздушный мост в сектор Газа

В результате Германия примет участие в воздушном мосту в сектор Газа, инициированном Иорданией. В миссии участвуют и другие партнеры, в том числе США и Франция. Операция может начаться уже в конце недели.

В ООН гуманитарную ситуацию в секторе Газа называют катастрофической, подчеркивая, что мирным жителям угрожает голодная смерть, если поставки продовольствия с помощью грузовиков не будут дополнены другими поставками. В секторе Газа проживает около 2,2 млн человек.

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