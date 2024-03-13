Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа

Министр обороны ФРГ Борис Писториус дал зеленый свет на сброс гуманитарной помощи над сектором Газа силами военно-воздушных сил ФРГ. В среду, 13 марта, он дал соответствующее поручение бундесверу, сообщило агентство dpa.

Ранее в бундесвере уже подтвердили подготовку к соответствующей операции, в рамках которой для доставки помощи палестинцам в секторе Газа будут задействованы размещенные во Франции немецкие транспортные самолеты C-130.

Транспортные самолеты бундесвера

"Людям в Газе не хватает самого необходимого. Мы хотим внести наш вклад, чтобы они получили доступ к продовольствию и медикаментам. Для этого бундесвер выделяет два транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых способен перевозить грузы до 18 тонн", - сообщил Писториус.