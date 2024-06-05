Писториус: Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году

Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), отвечая в среду, 5 июня, на вопросы депутатов в бундестаге.

Министр обороны ФРГ связал поставленные им сроки с ожидаемыми последствиями российского вторжения в Украину. „Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к устрашению, чтобы предотвратить самое ужасное“, - заявил, в частности, Борис Писториус. Для решения поставленной задачи Писториус обозначил три главные проблемы: „Техника, личный состав и финансы“.