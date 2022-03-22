Писатель Андрей Курков: Путин уничтожает русский язык

Курков — президент украинского ПЕН-центра и автор двух десятков книг, включая бестселлер ”Пикник на льду”, написал статью в американский журнал New Yorker.

”Мне грустно думать о том, что после войны, когда детям будут предлагать изучать в школе русский язык, они будут наотрез отказываться и говорить: ”Русские убили моего деда!” или ”Русские убили мою маленькую сестричку!”. Это наверняка будет. И это будет в стране, в которой треть населения у себя дома в основном говорит по-русски, где живет несколько миллионов этнических русских, таких как я”, — пишет Курков.

”Путин уничтожает не только Украину, он уничтожает и Россию, и он уничтожает русский язык”.

Журнал опубликовал статью Куркова сразу на трех языках: в оригинале на русском и в переводе на английский и украинский.

"Я уже вижу ближайшее будущее русского языка в Украине. Точно так же как сейчас некоторые граждане России рвут свои российские паспорта и отказываются считать себя россиянами, так многие украинцы отказываются от всего русского, от языка, от культуры, от самих мыслей о России”, — пишет Курков.

”Мне уже много раз было стыдно за свое русское происхождение, за то, что мой родной язык русский. Я придумывал разные формулы, пытаясь объяснить, что язык не виноват, что у Путина нет права собственности на русский язык, что многие защитники Украины — русскоязычные, что множество жертв среди мирного населения на Юге и Востоке Украины — тоже русскоязычные и этнические русские. Но теперь просто хочется молчать”.