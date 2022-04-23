Пирс, укулеле, кот Персик и авианалеты. Война в Мариуполе глазами подростка

О жизни в блокадном обстреливаемом с неба, земли и воды городе девочка снимала видео. За этот дневник, опубликованный уже после выезда из Мариуполя, Алену сравнивают с Анной Франк. Далее – прямая речь Алены.

"Вторая" война

Я родилась в Донецке, мы жили в Доброполье, а в 2010 году переехали в Красный Луч в Луганской области. В 2014 мы тоже бежали от войны – в Покровск Донецкой области. А в 2017 переехали в Мариуполь: папу-пастора перевели туда для служения в местную общину.

Мариуполь был очень красивый. Когда только приехали в 17-м году, ну вроде город как город, а потом он начал меняться: начали отстраивать, обновили пирс, появилась Площадь Свободы, где 25 голубей и каждый из них символизирует одну из областей Украины. На опоре каждой - QR-код, который даёт информацию об этом регионе. И парки были обустроены, дороги хорошие, еще один пирс. Вроде были планы фуникулер сделать на Левом берегу.

Красивые школы были, современные.

Я очень любила пирс и Площадь Свободы.

Мама очень хочет в Украину.

Я думаю, Мариуполь отстроят. Очень хочу посмотреть на отстроенный город.

24 февраля я проснулась, мне подруга написала, что она не пойдет в школу. Я думаю: «Как я без подруги пойду?», решила минут 10 полежать, подождать. А потом мне мама тоже говорит не идти школу, а потом школу отменяют, я начинаю подписываться на всякие паблики с новостями. Так утро прошло.

Очень сильных обстрелов в нашем районе в феврале я не помню.

А 2 марта отключили воду, газ, отопление, связь, электричество. В общем, все отключили. Мы готовили на кострах из-за того, что не было газа.

Когда отключили газ, мы сначала кушали то, что еще оставалось готовое. А когда это закончилось, то папа ходил в церковь – она отапливается дровами - и брал там дрова. И готовили на кострах на улице. Готовкой занималась мама.

А я один раз ходила в больницу, около которой мы жили, по воду (за водой - Delfi), туда каждый день ее доставляли коммунальные службы. Сначала питьевую воду отдали больнице, а потом уже людям, живущим по соседству.

Мама 17 лет выращивает фиалки. Мы их все выкинули – где-то 600 их было. Это было 7 марта. Они пропали из-за холода. Папа выносил на мусорку. А мусор не убирали, и около мусорки собралась еще одна мусорка. И размер кучи наших фиалок был как мусорка возле мусорки. Мама не могла даже смотреть в окно. Но на следующий день выпал снег, их притрусило (присыпало - Delfi).

Спускались в подвал один раз – после авианалета, чтобы папе обработать рану. Это было только на час. И сразу же поднялись. Это было в церкви. Но подвал там не оборудован для войны, если завалит вход, второго выхода нет. И будет братская могила. И мы решили, что, если Бог не спасет нас, никто не спасет. Потому решили не спускаться. Еще когда была связь, я услышала, как мама обсуждала с кем-то, что подвал может завалить, что сколько таких случаев – входы заваливает, получается братская могила, и никто не достает этих людей. В Мариуполе таких случаев полно.

Мы жили в девятиэтажке.

Наш дом был «щитом» для областной больницы, которую пытались захватить. 5 марта прилетали мины под (возле - Delfi) окна, одна упала под подъезд. Из-за того, что были дожди, земля была тяжелая, после падения мины земля разлетелась, и кусок разбил окно. Еще перед этим выпали стекла на балконе – он был старый, и старые стекла вылетают первыми. Но совсем без стекол в остальных двух комнатах мы не жили: там стояли двойные, и были разбиты только по одному - в зале, комнате. На кухне еще были целые. Когда в квартире стало совсем холодно, мы перешли в другое жилье, при церкви, в пяти минутах ходьбы и в немного более безопасном месте. Там можно было топить котел дровами. Но мы всего два дня там побыли.

Авианалет

Папа все время пытался поймать мобильную связь, чтобы сказать родственникам, что мы живы. Подходил к офису «Киевстара» (оператор мобильной связи – Р.). И когда приходил, мы все у него выпытывали, потому что были без информации. Интересно, что происходит в стране. «Давай, рассказывай нам все-все-все, что знаешь!»

Ему дважды удавалось позвонить родственникам за две недели.

12 марта был очередной авианалет, после которого мы и спускались в подвал.

В ту ночь бы спали в кроватях, потому что было как-то тихо, тепло, а в коридоре холодно, потому что не дотягивает отопление.

Папа утром пошел топить печку, а мы с мамой укрылись теплым одеялом. И сразу через минуту прогремел взрыв. Нас с мамой и спасло это одеяло. А папу – то, что он встал, потому что на его кровать упала балка железная из рамы окна. Его ранило немного в ногу стеклом и в лицо. Это было в 4:15, в это время еще кот потерялся, я плакала из-за того, что его не могли найти. Мы побежали в подвал, папе обработали рану, а в шесть утра мы встали и пошли смотреть, что произошло. Поняли, что нам больше негде жить.

Кот вообще в эту ночь хотел выйти из квартиры, это было на него вообще не похоже. Потом он нашелся целый и невредимый.

Он сейчас у родственников на Западе Украины. Его зовут Персик. И он был «директором» маминого фиалочного агентства, мама его много фотографировала. У него есть фото в вышиванке и много разных.

© Asm. albumo nuotr.

Он очень боится переездов, уши становятся горячие, язык высовывает как собака, нервничает. Но выдержал поездку из Мариуполя.

12 марта мы и перешли жить к знакомым. Сначала в 6 утра пошли сказать, что церкви больше нет. По дороге встретили украинского военного, спросили, можно ли здесь ходить, он сказал, что бульвар можно перейти, но потом быстро в подвал. Но мы пошли дальше к друзьям, рассказали им новости. В это время на том бульваре начались очень сильные боевые действия, и мы сидели, пережидали около пяти часов. Папе стало очень плохо, мы его уложили спать, а сами пошли за вещами. И если туда мы шли, а поперек дороги стояли автобусы, то уже на обратном пути они были сгоревшими. Воронки от бомб по три метра глубины. Мы идем, что-то все время взрывается, пожар начался в доме. Мы трижды возвращались, решили помолиться и идти дальше. Идем, а навстречу российский танк, метров 30. Но прошли. Когда зашли в квартиру, папа уже проснулся. А жена друга и говорит: «Мы думали, вы не вернетесь». Потому что они видели из окна, какие были бои.

На следующий день папа пошел в нашу первую квартиру, а в подъезде уже были российские солдаты. Его не выпускали целый день. Он под каким-то предлогом, вроде, сказал, что идет по воду, выскочил и вернулся в наш новый дом.

Российские военные стреляли в основном в скопления людей. Наша знакомая пошла за водой, ее убило возле колодца.

Я в школе еще не проходила тему геноцида. Но знаю, что это массовое убийство людей. Думаю, в Мариуполе происходит геноцид.

Дневник

Когда все отключили, я решила снять видео, как мы живем: как готовим кушать, как топим снег, чтобы была вода, последствия авианалетов, а потом смонтировать и показать родственникам. У нас их много: бабушка с дедушкой в Донецке, дядя и мой старший брат в Канаде.

Снимала, когда что-то происходило. У нас было 6 павербанков (малогабаритное зарядное устройство - Delfi), да и я особо не использовала телефон. Снимала и выключала его. Снимала все подряд, минут на 5 каждое видео: что мы приготовили, что в холодильнике, что в моей косметичке, что я положила в рюкзак. А потом все смонтировала, чтобы показать основное. Мама тоже снимала последствия ударов: пожары, разрушения, все сгоревшее. Папа тоже что-то снимал. Я не собиралась выставлять видео. Но потом выставила в телеграм-канал, а потом брат попросил выставить в инстаграм. Мне писали очень много слов поддержки.

Первыми по поводу интервью написала российская «Медиазона». Они оппозиционные. Я им дала интервью. Со мной разговаривали и журналисты для украинских СМИ, и для зарубежных, и хотят фильм документальный сделать.

Я не помню, кто меня начал сравнивать с Анной Франк. Но когда я услышала о ней, мне стало интересно. Мы немного похожи, только она не снимала, а писала в тетрадке.

Укулеле

Рюкзак был сложен.

Я хотела забрать укулеле, туфли и сумку. Но туфли особо некуда носить, да и сумку под платья разве что.

Родители сказали, что брать или не брать – на мое усмотрение. Но когда ходили по вещи, было понятно, что сможем только один раз сходить, потому взяли, что взяли.

Я не скажу, что часто играю на укулеле. Но когда сыграю пару аккордов, настроение поднимается. Мне нравится звук. И смотреть на него тоже нравится, оно красивое очень.

Но укулеле мне, кстати, уже здесь подарили журналисты.

Я училась в 9 классе, и мы думали переезжать в Киев, чтобы два последних года я училась уже в киевской школе.

Я бы хотела заниматься видео: монтаж, режиссура.

На связь вышли только те одноклассники, которые выехали. Если вышли в сеть, значит, выехали, а если нет – остались в Мариуполе. Моя классная руководительница не вышла на связь.

Страшно, когда думаю, что они не вышли на связь, и их может не быть в живых.

Наши родственники из России – тоже христиане, но они нам не звонят, не пишут. Почему? Наверное, телевизор смотрят.

© Asm. albumo nuotr.





Выезд

16 марта мы сели в машину и просто решили уехать, не знали, возможно это или нет. На блокпостах российские военные осматривали багажник. На выезде из города дали мне шоколадки. А потом на каких-то блокпостах кушать просили.

До Днепра мы ехали 9 часов. В Запорожье нас зарегистрировали как выехавших, и оттуда мы поехали в Днепр, там мой дедушка.

Приехали, а тут хорошо – вода, можно покупаться впервые за две недели. Правда, сирена все время гудела, но мы на нее не обращали внимания после Мариуполя. В доме тепло. Потому что в квартире в Мариуполе, когда все отключили, сперва стало 5 градусов, а потом и 0. И вроде ничего, когда ты зашел с улицы в теплую квартиру – тепло, а так холодно круглые сутки. Я две недели вообще не снимала одежду.

Я была очень рада, что мы наконец выехали.

Поняла, что спокойна в стрессовых ситуациях.

А еще поняла, как хорошо, что можно сходить в туалет, нажать на кнопочку и смыть, а не сливать с ведер.

И еще можно было воду пить!

Я старалась экономить воду, меньше пить.

А здесь уже можно взять и попить.

Мы побыли в Днепропетровской области уже не помню сколько и поехали в Люксембург, здесь наши знакомые. Нам нужно делать документы для проживания.

Тут самолеты все время летают. Меня это напрягает! В Мариуполе во время войны тоже постоянно летали самолеты.

Я никогда не летала. Но, думаю, смогу. Просто надо немного времени.

Здесь пойду в школу. Немного волнуюсь, но это будет моя пятая школа, и я люблю перемены.