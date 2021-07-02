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Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку у Гавайских островов из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, передает CNBС.
Flightradar24 nuotr.
Flightradar24 nuotr.

Пилоты посадили самолет на воду, они спасены.

«Пилоты сообщили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в Гонолулу, когда были вынуждены посадить самолет на воду. По предварительным данным, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа», — говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что самолет упал в воду к побережья Гонолулу. Управление гражданской авиации и комиссия по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

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