По словам Андрюса Василяускаса, главы Eiropica, ещё в 2019 году дела на латвийском рынке у компании шли не очень, а из-за пандемии пошли совсем плохо. "Мы сохранили бизнес, надеясь, что после пандемии поток клиентов возобновится и уровень услуг общественного питания вырастет. Но сфера серьёзно пострадала, после ограничений жизнь в кафе и рестораны возвращалась медленно, поэтому нам пришлось принять тяжелое решение", — рассказал он.

Уволенным сотрудникам будут выплачены компенсации, государству — налоги, партнерам — оговоренные суммы.