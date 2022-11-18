По словам Андрюса Василяускаса, главы Eiropica, ещё в 2019 году дела на латвийском рынке у компании шли не очень, а из-за пандемии пошли совсем плохо. "Мы сохранили бизнес, надеясь, что после пандемии поток клиентов возобновится и уровень услуг общественного питания вырастет. Но сфера серьёзно пострадала, после ограничений жизнь в кафе и рестораны возвращалась медленно, поэтому нам пришлось принять тяжелое решение", — рассказал он.
Уволенным сотрудникам будут выплачены компенсации, государству — налоги, партнерам — оговоренные суммы.
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