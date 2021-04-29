По словам гендиректора, препарат будет предназначен для лечения на дому при появлении первых признаков заболевания. Он выразил надежду, что новые таблетки дадут людям возможность лечить коронавирус дома — без посещения больниц без лишней неабходимости.
"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов Cjvid-19. Первый вариант — инъекционный. Второй вариант — пероральный. Сейчас мы активно работаем над ним, а к лету рассчитываем поделиться хорошими новостями", — приводит слова Булы CNBC.
Сообщается, что лекарства, над которыми работает Pfizer, относятся к классу лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Подобные лекаства применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.
Новый препарат пройдет тщательную проверку — после клинических испытаний его отправят на рассмотрение американской Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами.
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