Pfizer и BioNTech подали патентный иск против Moderna

Американская компания Pfizer Inc. и ее германский партнер BioNTech SE подали патентный иск, добиваясь отклонения производства в федеральном суде в Бостоне по инициативе американской Moderna Inc., а также признания ее патентных документов на вакцину против COVID-19 недействительными. Представитель Pfizer Inc. заявил в понедельник, 5 декабря, что его компания, а также BioNTech уверены в принадлежности своей интеллектуальной собственности и будут "энергично защищаться" от претензий Moderna Inc.

В Moderna Inc. комментариев на этот счет пока не привели.

Moderna обратилась в суды в США и ФРГ

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. 26 августа сообщила о подаче в суд на компании Pfizer Inc. и BioNTech SE из-за использования последними в создании вакцины Comirnaty наработок, которые Moderna Inc.считает своей запатентованной собственностью. Иски поданы в окружной суд Массачусетса в Бостоне и в высший земельный суд Дюссельдорфа.

Согласно позиции Moderna Inc., вакцина против COVID-19 Comirnaty, разработанная американской Pfizer Inc. совместно с немецкой BioNTech SE, нарушает патенты компании, касающиеся "основополагающей технологии" мРНК-вакцин и зарегистрированные в период с 2010 по 2016 годы - в том числе и запатентованные наработки в сфере исследования коронавирусов.

По мнению истца, Pfizer Inc. и BioNTech SE создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna Inc. и сознательно после ряда тестов предпочли их другим вариантам - из-за этого дуэт фармацевтических гигантов смог создать свою вакцину одним из первых в мире. Moderna Inc. же представила свою собственную вакцину от COVID-19 Spikevax позднее, хотя она и использовалась для вакцинации в США в количествах, сопоставимых с Comirnaty, говорилось в пресс-релизе.

Moderna Inc. указывала, что подала иск лишь в 2022 году, так как в октябре 2020 года обязалась следовать принципам "справедливого глобального доступа" к своим наработкам в сфере создания вакцины от COVID-19 на время пандемии.

Pfizer Inc. и BioNTech SE назвали иск Moderna Inc. "ревизионистской историей"

Pfizer Inc. и BioNTech SE заявили 5 декабря, что разработали свою вакцину самостоятельно, назвав иск Moderna Inc. "ревизионистской историей" и заявив, что зафиксированное в патентах компании "намного превышает ее фактический вклад" в эту область исследований.

Все три фирмы также вовлечены в патентные споры в США с другими компаниями по поводу вакцин, напомнило агентство Reuters.

Создатели вакцины из BioNTech SE вошли в список самых богатых немцев

Успех BioNTech SE в создании вакцины совместно с Pfizer был столь значимым, что в 2020-2021 годах ускорил рост ВВП Германии и разработку в стране лекарств от рака и вакцины от малярии, а также обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.

Так, основатели BioNTech SE Угур Шахин (Ugur Şahin) и Озлем Тюречи (Özlem Türeci) после выпуска вакцины Comirnaty вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ.

Самыми богатыми немцами стали братья-близнецы Андреас и Томас Штрюнгманы (Andreas, Thomas Strüngmann), которые предоставили 180 миллионов США в качестве стартового капитала для создания фирмы BioNTech SE и в 2021 году держали 47 процентов ее акций.