Песков не внес ясность в вопрос о здоровье Кадырова

"Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать", - сказал Песков.

Сообщения о болезни Кадырова

На прошлой неделе в Telegram-каналах и СМИ вновь стали появляться сообщения, что состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось. Оппозиционный чеченский Telegram-канал NIYSO сообщил, что глава Чечни якобы впал в кому. Об этом же со ссылкой на источник в чеченской диаспоре писало украинское издание "Обозреватель". Чуть позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что у Кадырова обострились некие болезни, в результате чего он "находится в тяжелом состоянии".