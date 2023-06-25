Песков: дело против Пригожина закроют, он "уйдет" в Беларусь

Как пишет РБК, достигнута договоренность, что наемники ЧВК "Вагнер" вернутся в свои полевые лагеря, а сам Евгений Пригожин уедет в Беларусь.

Песков добавил, что "вагнеровцы", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны РФ. Тех, кто выступил против российских властей, Кремль не будет преследовать, "учитывая их фронтовые заслуги".