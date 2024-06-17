Первый, но не последний? Саммит мира в Швейцарии отложил мир до следующего раза

Сейчас трудно сказать, что будут писать о Саммите мира в швейцарском Бюргенштоке в учебниках истории будущего. Он, конечно, не завершил войну в Украине — но этого от него никто и не ожидал. Он стал первым шагом, который Украина и еще чуть меньше сотни стран сделали на пути к окончанию боевых действий. Хотя до сих пор неизвестно, точно ли он выведет на магистраль полноценного мирного процесса и актуален ли вообще этот путь, потому что, судя по последним заявлениям Владимира Путина, предпосылок для этого не наблюдается.