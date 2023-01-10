Первый в истории космический запуск с территории Британии закончился неудачей

Модифицированный самолет "Боинг-747" около 22.00 по Гринвичу взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Примерно через полтора часа полета на запад через Атлантический океан "Боинг-747" на высоте примерно 10,7 км успешно выпустил ракету, которая затем запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту.

На высоте более 500 км над Землей ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

Однако производящая запуск компания Virgin Orbit сообщила, что "аномалия" помешала ракете выйти на низкую околоземную орбиту, где она должна была выпустить спутники. Спутники, которые несла ракета, не могли быть выпущены и были потеряны.

Virgin Orbit сообщила, что изучает информацию.

We're waiting for the rocket to coast halfway around Earth, deploy its payload, and downlink telemetry. Even when you're moving ~20,000 miles per hour, it takes a while to circle our planet! 🌎 — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023



"Боинг-747", выпустивший ракету, вернулся обратно и приземлился в Корнуолле.

Для реализации проекта основатель компании Virgin Orbit Ричард Брэнсон переоборудовал один из своих старых пассажирских авиалайнеров и разместил ракету под названием LauncherOne под его левым крылом.

Первый запуск LauncherOne в мае 2020 года окончился неудачей — после отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в Тихий океан, но за этим последовали четыре успешных запуска, с выведением на орбиту в общей сложности 33 спутников.

Самолеты взлетали с воздушного и космического порта Мохаве, расположенного к северу от Лос-Анджелеса.

Для запуска в Великобритании команда Virgin Orbit перебазировалась из Калифорнии в Корнуолл, где создала новый центр управления полетами.

"Последние восемь лет мы с огромным нетерпением ждали этого вдохновляющего и необычного для Корнуолла события, — сказала Мелисса Торп, возглавляющая космопорт в Корнуолле. — Когда этот проект только начинался, мало кто действительно верил, что это когда-либо произойдет".

Би-би-си получила уникальную возможность заглянуть внутрь самолета-носителя Virgin Orbit, которому дали имя Cosmic Girl ("Космическая девушка").

Самолет был максимально облегчен, потому что полностью заправленная топливом ракета, которую он несет, — это тяжелый груз.

На верхней палубе два бортинженера за пультами будут отслеживать запуск.

Однако сама пилотская кабина практически не претерпела изменений, сюда лишь добавили маленькую красную кнопку, при нажатии на которую, собственно, и запускается ракета.

Накануне пуска его руководитель Дина Санчес говорила, что это будет довольно сложная процедура. "У нас фактически три разные системы запуска, — сказала она в интервью Би-би-си. — Есть наземное оборудование, есть сам самолет и есть ракета. Поэтому здесь, в диспетчерской, у нас работают люди, которые специализируются в каждой из этих сфер".

Эта миссия — только первая стадия в будущей космической стратегии Великобритании.

Шотландские компании Skyrora и Orbex сейчас работают над созданием более традиционных систем запуска аппаратов в космос, когда ракета поднимается на орбиту после вертикального старта с земли. Предполагается, что подобные аппараты могут стартовать уже к концу 2023 года, а космодром будет расположен на Шетландских островах и в Сатерленде на севере Великобритании.