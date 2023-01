Первый в истории космический запуск с территории Британии закончился неудачей

Модифицированный самолет "Боинг-747" около 22.00 по Гринвичу взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Примерно через полтора часа полета на запад через Атлантический океан "Боинг-747" на высоте примерно 10,7 км успешно выпустил ракету, которая затем запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту.

На высоте более 500 км над Землей ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

Однако производящая запуск компания Virgin Orbit сообщила, что "аномалия" помешала ракете выйти на низкую околоземную орбиту, где она должна была выпустить спутники. Спутники, которые несла ракета, не могли быть выпущены и были потеряны.

Virgin Orbit сообщила, что изучает информацию.

We're waiting for the rocket to coast halfway around Earth, deploy its payload, and downlink telemetry. Even when you're moving ~20,000 miles per hour, it takes a while to circle our planet! 🌎