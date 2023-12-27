Первый поезд из Вильнюса прибыл в Ригу

Поезд LTG Link отправился из Вильнюса утром, Ригу он покинет во второй половине дня. Поездка между двумя столицами заняла четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.
Поезд отбыл из Вильнюса в 6.30 утра, из Кайшядориса — в 7.14, из Шяуляя — в 8.51 и из Йонишкиса — в 9.30. В Елгаву поезд прибыл в 10.06, а на Рижский центральный вокзал — в 10.43.
Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15.28, из Елгавы — в 16.08, из Шяуляя — в 17.21 и из Вильнюса — в 19.51.
На первом поезде сегодня в Ригу приехали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Марюс Скуодис.
В Риге в 10.43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоялся рабочий обед глав правительств двух стран.
Шимоните: путешествие на поезде — это "европейская привычка"
"Многие из нас пробовали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой — летали на самолете, ездили на машине, ездили на автобусе. Теперь к этим вариантам добавится, пожалуй, самый экологичный способ передвижения — по железной дороге", — сказала Шимоните на Вильнюсском вокзале перед отправлением первого пассажирского поезда в Ригу. Она подчеркнула, что путешествие на поезде — это "европейская привычка".
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что создание железнодорожной остановки, например, в Йонишкисе является частью региональной политики. Он выразил надежду, что в будущем этот маршрут будет дополнен сообщением с Таллином и другими маршрутами в Латвию.
Министр транспорта Литвы: продление маршрута из Риги в Таллинн будет зависеть от латышей и эстонцев
После состоявшегося в среду запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Вильнюсом и Ригой продление маршрута до Таллинна зависит от взаимных договоренностей между латвийскими и эстонскими должностными лицами, заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.
По его словам, сейчас Латвия и Эстония ведут переговоры о сообщении между Ригой и эстонским городом Тарту, в соответствии с которым может быть скорректировано расписание поездов Вильнюс-Рига.
"Мне очень сложно говорить о проектах, на которые я сам не имею большого прямого влияния, потому что сначала должны договориться эстонцы и латыши", — заявил Скуодис журналистам в Вильнюсе в среду.
"Уже ведутся переговоры о сообщении между Ригой и Тарту, и от Тарту до Таллинна у нас есть это (железнодорожное) сообщение. Если будет сообщение между Ригой и Тарту, думаю, мы обязательно сможем скорректировать расписание (на маршрут Вильнюс-Рига)", — сказал министр.
Скуодис не смог ответить на вопрос, будет ли пассажирский поезд Рига-Тарту продолжением маршрута Вильнюс-Рига или отдельным маршрутом: "Это будет зависеть от того, как мы договоримся".
Стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.
В поезде 142 места и четыре стойки для велосипедов.