Три военно-транспортных самолета с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлились на авиабазе в Висбадене на западе ФРГ, сообщил представитель американского министерства обороны. По его словам, этому решению предшествовало "тесное согласование с германскими союзниками".
В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины Вашингтон 2 февраля объявил, что отправит 1700 солдат и офицеров в Польшу и еще 300 - в Германию. Речь идет о бригадной тактической группе, дислоцированной в Форт-Брегге в штате Северная Каролина. В свою очередь 1000 американских военнослужащих находившихся в федеральной земле Бавария, будут перемещены в Румынию. "Текущая ситуация вынуждает нас усилить позиции сдерживания и укрепить оборону на восточном фланге НАТО", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы заметно усилилась. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и в случае ее отказа грозит жесткими санкциями.
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