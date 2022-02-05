aA
В Германию 4 февраля прибыла первая группа из 2000 американских военнослужащих, которых США решили перебросить в Европу.
JAV kariai keliauja į Rytų Europą
JAV kariai keliauja į Rytų Europą
© TT NYHETSBYRÅN/Scanpix nuotr.

Три военно-транспортных самолета с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлились на авиабазе в Висбадене на западе ФРГ, сообщил представитель американского министерства обороны. По его словам, этому решению предшествовало "тесное согласование с германскими союзниками".

В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины Вашингтон 2 февраля объявил, что отправит 1700 солдат и офицеров в Польшу и еще 300 - в Германию. Речь идет о бригадной тактической группе, дислоцированной в Форт-Брегге в штате Северная Каролина. В свою очередь 1000 американских военнослужащих находившихся в федеральной земле Бавария, будут перемещены в Румынию. "Текущая ситуация вынуждает нас усилить позиции сдерживания и укрепить оборону на восточном фланге НАТО", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы заметно усилилась. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и в случае ее отказа грозит жесткими санкциями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Украина официально запросила у Германии оружие и военную технику (1)

Украина направила в Берлин список вооружений, который...

Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)

Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...

Великобритания выделила более 100 млн евро помощи Украине (7)

Лондон предоставит Киеву экономическую помощь в...

Советник президента: ответы НАТО России согласовывались с Литвой, претензий нет (9)

Советник президента Литвы по национальной...

TOP новостей

Eilės parduotuvėse prieš Velykas

"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок (24)

С этой субботы правительство приняло решение...

Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично (110)

Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и...

Kainos Lenkijoje

Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки (6)

С 1 февраля Польша временно приостанавливает...

Józef Czechowicz. Paplaujos priemiestis 1870–1880. VUB Katedra Józef Czechowicz. Vilniaus bažnyčios nuo Užupio 1873. LNM Didžioji gatvė Józef Czechowicz. Petrinių mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 1870–1880. MAB

"Внешне – вполне русский". Как Вильнюс выглядел на заре XX века? И почему "Муравьев-вешатель" распорядился установить газовые фонари? (65)

Что представлял собой Вильнюс на рубеже XIX–XX веков?...

Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)

Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...