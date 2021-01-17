Новоизбранный президент США Джо Байден планирует сразу после вступления в должность подписать около десяти декретов. Об этом сообщил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн в субботу, 16 января. По его словам, речь идет о таких "кризисах, требующих принятия срочных мер", как пандемия коронавируса и восстановление экономики.
Декреты будут также касаться таких тем, как преодоление последствий изменения климата и борьба с дискриминацией, пояснил далее Клейн. Он отметил, что Байден не только стремится исправить "серьезные ошибки", допущенные действующим президентом Дональдом Трампом, но и намерен способствовать дальнейшему развитию страны.
В ходе предвыборной кампании Джо Байден заявлял, что намерен в первый же день своего президентского правления отменить совершенный при Трампе выход США из Парижского соглашения по климату и введенный им же запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.
Усиленные меры безопасности после штурма Капитолия
7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую политик должен вступить 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США.
Церемония вступления Джо Байдена в должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Помимо тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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