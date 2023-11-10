Первые 85 россиян покидают сектор Газа 10 ноября

Информацию об эвакуации россиян подтвердил РИА Новости представитель КПП «Рафах». Всего, по его словам, в пятницу будут эвакуированы из Газы 594 иностранца.
Всем им необходимо было прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве).
20 октября пресс-секретарь Кремля России Дмитрий Песков сообщил, что в секторе Газа находится, «может быть, больше тысячи» россиян, жизнь которых потенциально находится под угрозой, но «далеко не все из них хотят быть эвакуированными».
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