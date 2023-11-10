Первые 85 россиян покидают сектор Газа 10 ноября

 
bbcrussian.com
ФОТО: AFP / Scanpix

В списке иностранцев, которых вывезут из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, числятся 85 граждан России.

Информацию об эвакуации россиян подтвердил РИА Новости представитель КПП «Рафах». Всего, по его словам, в пятницу будут эвакуированы из Газы 594 иностранца.

Всем им необходимо было прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве).

20 октября пресс-секретарь Кремля России Дмитрий Песков сообщил, что в секторе Газа находится, «может быть, больше тысячи» россиян, жизнь которых потенциально находится под угрозой, но «далеко не все из них хотят быть эвакуированными».

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии