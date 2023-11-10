Первые 85 россиян покидают сектор Газа 10 ноября

Информацию об эвакуации россиян подтвердил РИА Новости представитель КПП «Рафах». Всего, по его словам, в пятницу будут эвакуированы из Газы 594 иностранца.

Всем им необходимо было прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве).