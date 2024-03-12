Первое судно с помощью для жителей Газы отправилось по новому гуманитарному коридору с Кипра

Ожидается, что корабль достигнет берегов Газы через два дня. Для разгрузки будет использован специальный плавучий модуль, поскольку на территории палестинского региона нет действующего порта.

Миссию по доставке гуманитарной помощи с Кипра организует американская благотворительная организация World Central Kitchen при поддержке коллег из испанской Open Arms. Финансирование для рейса во многом обеспечили ОАЭ.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что рассчитывает на постоянную работу гуманитарного коридора, который свяжет островное государство и сектор Газа.