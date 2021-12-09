Первое исследование "Омикрона": вакцины защищают переболевших и вакцинированных

В ВОЗ говорят, что пока нет никаких признаков того, что "Омикрон" способен преодолевать защиту, которую обеспечивают антитела, успешнее, чем вариант "Дельта". Там утверждают, что существующие вакцины по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни.

Исследователи из ЮАР взяли 14 образцов плазмы у 12 участников, вакцинированных двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech, и проверили способность плазмы нейтрализовать "Омикрон".

Выяснилось, что "Омикрон" смог обойти антитела гораздо успешнее, чем предыдущий самый распространенный вариант "Дельта". В целом, вакцина Pfizer/BioNTech дала в 40 раз меньше нейтрализующих антител против "Омикрона", чем против исходного штамма коронавируса, обнаруженного в 2019 году в Китае.

Однако, несмотря на значительное сокращение числа антител, "Омикрон" все же не смог полностью обойти вакцинную защиту. А у людей, которые переболели коронавирусом и были полностью вакцинированы, сохранялся относительно высокий уровень антител.

Первые выводы



Южноафриканское исследование еще не прошло научное рецензирование, однако уже позволяет сделать некоторые выводы.

Ученые действительно заметили некоторое падение способности антител нейтрализовать новый вариант, но "Омикрон" не может полностью ускользать от них, объясняет профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

"Результаты, основанные на анализах крови 12 человек, были лучше, чем я ожидал от "Омикрона", — говорит Сигал.

"Существующие вакцины доказали свою эффективность против выявленных к настоящему моменту мутаций с точки зрения тяжести течения заболевания и госпитализаций, и нет пока причин ожидать, что с "Омикроном" будет по-другому", — соглашается доктор Марк Райан, директор отдела ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Профессор Сигал считает, что вакцинация, особенно в сочетании с перенесенным ранее заболеванием, способна нейтрализовать новый вариант. Это означает, что и бустерные дозы могут обеспечить хорошую защиту от тяжелого течения болезни.

Ожидается, что в ближайшие дни появятся дополнительные данные о том, насколько хорошо вакцина Pfizer/BioNTech защищает от "Омикрона". Исследований о взаимодействии других вакцин с новым вариантом пока нет.

Ранее глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что, по данным предварительных исследований, три дозы вакцины Pfizer/BioNTech обеспечивают высокий уровень защиты от "Омикрона". Тем не менее, потребуется несколько недель, чтобы понять, достаточно ли существующей вакцины, либо придется производить новую.

Анализ: требуется больше данных



Мишель Робертс, Би-би-си

Результаты, полученные в этом небольшом исследовании, примерно соответствуют тому, что ожидали ученые.

Однако, первые лабораторные результаты все еще не могут дать однозначный ответ, насколько хорошо существующие вакцины защищают людей.

Нейтрализующие антитела, которые цепляются за вирус, чтобы остановить его проникновение в наши клетки, являются лишь частью иммунного ответа.

Вакцины или перенесенная инфекция также запускают Т-клетки, которые помогают защитить нас от вируса.

Картина станет более ясной в ближайшие недели, когда ученые соберут больше данных со всего мира о том, сколько людей заразилось новым вариантом, как сильно они болели и были ли вакцинированы.