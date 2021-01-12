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В Москве прошли переговоры президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение мирных соглашений, подписанных 9 ноября 2020 года по итогам 44-дневной войны.
Nikolas Pašinianas
Nikolas Pašinianas
© AP / Scanpix

Переговоры в Кремле длились около четырех часов, по итогам которых было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев и Никол Пашинян не стали пожимать друг другу руки перед началом переговоров, а когда они завершились, разошлись в оценках итогов войны.

Если президент Азербайджана уверен, что карабахский конфликт теперь в прошлом и никаких попыток ревизий достигнутых договоренностей не будет, то Пашинян заявил, что конфликт еще только предстоит урегулировать через определение статуса Нагорного Карабаха.

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По словам Владимира Путина, лидеры трех стран договорились сформировать рабочую группу из вице-премьеров трех правительств, которые должны будут разработать пошаговую программу развития Карабаха. Основными же на переговорах стали вопросы определения новых границ, разблокировки транспортных узлов, а также обмена пленными. Судя по выступлению Никола Пашиняна, в этом вопросе никаких новых договоренностей заключить не удалось.

По итогам переговоров, рассказал Ильхам Алиев, Азербайджан должен получить через территорию Армении транспортный коридор на Нахичевань и через нее - на Турцию. Армения же через территорию Азербайджана получит прямое железнодорожное сообщение с Россией. Рабочая группа из трех вице-премьеров до 31 января должна собраться на первое заседание, а к 1 марта представить лидерам трех стран пошаговый график того, как будет выстраиваться новая транспортная инфраструктура в регионе.

Проблемы Пашиняна

К московским трехсторонним переговорам лидеры Армении и Азербайджана подошли с разным настроением. Для Никола Пашиняна главной проблемой остается напряженная внутриполитическая обстановка в стране. Хотя премьер-министр согласился на проведение в 2021 году досрочных парламентских выборов, уличные акции протеста в Ереване не прекращаются. 11 ноября митингующие пытались помешать Пашиняну вылететь в Москву на переговоры, перекрыв дорогу в аэропорт, но кортеж главы правительства успел проехать туда за несколько минут до того, как трасса была заблокирована.

Крайне болезненной в Армении остается тема возврата пленных и тел погибших в ходе войны. Процесс этот до сих пор не завершен, хотя это было одним из пунктов подписанных в ноябре мирных соглашений.

Много вопросов остается к новой армянско-азербайджанской границе, работа над определением которой продолжалась на протяжении всех новогодних и рождественских праздников.

Административная граница советских времен после почти 30 лет контроля Арменией в некоторых местах сейчас проходит по населенным армянами селам. До конца неясной остается судьба крупного золотого рудника Сотк, который также разделила пополам новая граница. Туманным остается и будущее трассы между армянскими городами Горис и Капан, которая на некоторых участках заходит теперь на азербайджанскую территорию.

Наконец, множество вопросов остается по поводу всей Сюникской области Армении, через которую, по подписанным в ноябре мирным соглашениям, должен пройти новый транспортный коридор, соединяющий Нахичеванский регион с основной территорией Азербайджана.

Армянская оппозиция, обвиняющая Пашиняна в поражении в войне и предательстве национальных интересов страны, опасалась, что на московских переговорах премьер-министр согласится на какие-то новые невыгодные для страны условия, касающиеся будущего именно этого региона. Чтобы не допустить этого, визит Пашиняна в Москву и пытались сорвать оппозиционеры, а в российской столице премьера встретили акциями протеста у армянского посольства.

И угрозы Алиева

У президента Азербайджана подобных внутриполитических проблем нет в силу особенностей политического режима, установленного в стране. Так что к новым переговорам он мог подходить с позиций силы, выдвигая новые требования и условия.

На состоявшемся 6 января видеосовещании азербайджанский лидер возмутился поездкой в Степанакерт министра иностранных дел Армении. Алиев напомнил, что Карабах хоть и не перешел полностью под контроль Баку, но остается международно признанной территорией Азербайджана, а значит, поездки туда армянских политиков, журналистов или представителей международных организаций недопустимы без согласования с азербайджанскими властями.

"Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные шаги, то Армения пожалеет еще больше", - заявил Алиев, напомнив, что "железный кулак" остается на месте (так называлась военная операция азербайджанской армии по возвращению контроля над Нагорным Карабахом и окружающими районами).

Таким образом в Баку недвусмысленно дали понять, что дальнейшее сообщение между Арменией и Карабахом невозможно в том формате, как это было до войны. И хотя Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт с Арменией, ближайшие пять лет будет находиться под контролем российских миротворцев, двум странам предстоит выработать какой-то устраивающий обе стороны протокол перемещения по этой трассе.

Пригрозив Армении новой войной, азербайджанские власти активно занимаются восстановлением территорий, которые уже перешли под их контроль. Так, сообщалось о том, что строительные материалы активно завозятся в перешедшие под контроль Баку Зангелан и Шушу. Ильхам Алиев отдельно заявил, что Шушу власти страны планируют превратить в новую культурную столицу Азербайджана.

Параллельно азербайджанские власти проводят анкетирование людей, которые по итогам войны 1993 года были вынуждены покинуть свои дома, опрашивая их о готовности вернуться теперь на территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Жилье в Баку, которое беженцы занимали на протяжении четверти века, президент Алиев планирует передать семьям погибших в 44-дневной войне военнослужащих.

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