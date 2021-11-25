Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку через несколько часов после избрания

Причиной отставки, как сообщило Радио Швеции, стало решение "зеленых" выйти из коалиции с социал-демократами, партией Андерссон. Это решение, в свою очередь, стало следствием того, что в парламент отказался одобрить представленный бюджет страны.
Бюджет, предложенный правительством, был отклонен в пользу представленного оппозицией, в которую входит правопопулистская партия "Шведские демократы".
Андерссон поначалу заявила, что сможет управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партия "зеленых" покинула коалицию из-за того, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы".
Спикер парламента теперь начнет новый раунд переговоров с партийными лидерами.
Переговоры могут привести к тому, что кандидатура Андерссон может быть вновь представлена на голосование в парламенте.
Однако на этот раз — в качестве премьера, возглавляющего уже не коалиционное правительство, а кабинет меньшинства, сформированный Социал-демократической партией.
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