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Министр без портфеля Гэвин Уильямсон покидает правительство после обвинений в неподобающем обращении с коллегами. Его подозревают в оскорблениях и угрозах в адрес бывшего главного партийного организатора тори Венди Мортон, а также в давлении на однопартийцев.
Первая отставка в новом правительстве Великобритании
© DELFI / Domantas Pipas

В Твиттере Уильямсон сообщил, что извинился перед коллегой, которой отправлял оскорбительные сообщения, но другие обвинения отвергает.

"Как вам известно, в настоящий момент идет рассмотрение жалоб, поданных против меня из-за текстовых сообщений, которые я отправлял коллеге. Я сотрудничаю с отвечающими за проведение расследования и принес извинения лицу, получившему от меня сообщения", - написал министр.


В отдельном твите Уильямсон отметил, что покидает правительство без выходного пособия.

Уильямсон занимал пост министра обороны в кабинете Терезы Мэй и был министром образования в правительстве ушедшего в этом году в отставку Бориса Джонсона.

Риши Сунак, возглавивший правительство всего две недели назад, поддержал решение Уильямсона, отметив, что понимает причины, по которым оно было принято.

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Euronews

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