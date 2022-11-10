Первая отставка в новом правительстве Великобритании

В Твиттере Уильямсон сообщил, что извинился перед коллегой, которой отправлял оскорбительные сообщения, но другие обвинения отвергает.
"Как вам известно, в настоящий момент идет рассмотрение жалоб, поданных против меня из-за текстовых сообщений, которые я отправлял коллеге. Я сотрудничаю с отвечающими за проведение расследования и принес извинения лицу, получившему от меня сообщения", - написал министр.
November 8, 2022
В отдельном твите Уильямсон отметил, что покидает правительство без выходного пособия.
Уильямсон занимал пост министра обороны в кабинете Терезы Мэй и был министром образования в правительстве ушедшего в этом году в отставку Бориса Джонсона.
Риши Сунак, возглавивший правительство всего две недели назад, поддержал решение Уильямсона, отметив, что понимает причины, по которым оно было принято.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отопление включили позже, а счета больше, чем в прошлом году: первые впечатления жителей
Жители столицы Литвы уже получают первые счета за...
После теплой субботы грядут перемены, уже ясно, когда выпадет первый снег
На странице в социальной сети фейсбук "Погода и климат...
Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины
Отступление российских военных из Херсона обсуждаем...
Премьер не исключает, что в следующем году изменится порядок выплаты компенсации за газ и электричество
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает,...